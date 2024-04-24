В Пермском крае мотоциклист погиб в ДТП

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Евгений Тетерин после ДТП на улице Карла Либкнехта. Екатеринбург , иномарка, лексус, мотоцикл, байк, мотосезон
Мужчина опрокинул мотоцикл, не справившись с управлением (архивное фото) Фото:

В городе Лысьва Пермского края в ДТП погиб водитель мотоцикла. Он не справился с управлением и опрокинул транспортное средство, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

«В Лысьве 24 апреля 2024 года погиб водитель мотоцикла. Установлено, что около 18:15 во дворе дома по улице Проспекта Победы двигался мотоцикл „Зумов“ под управлением мужчины 1989 года рождения, который не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В результате происшествия мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В городе Лысьва Пермского края в ДТП погиб водитель мотоцикла. Он не справился с управлением и опрокинул транспортное средство, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. «В Лысьве 24 апреля 2024 года погиб водитель мотоцикла. Установлено, что около 18:15 во дворе дома по улице Проспекта Победы двигался мотоцикл „Зумов“ под управлением мужчины 1989 года рождения, который не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщили в telegram-канале ведомства. В результате происшествия мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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