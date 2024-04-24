В Пермском крае мотоциклист погиб в ДТП

24 апреля 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Мужчина опрокинул мотоцикл, не справившись с управлением (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В городе Лысьва Пермского края в ДТП погиб водитель мотоцикла. Он не справился с управлением и опрокинул транспортное средство, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. «В Лысьве 24 апреля 2024 года погиб водитель мотоцикла. Установлено, что около 18:15 во дворе дома по улице Проспекта Победы двигался мотоцикл „Зумов“ под управлением мужчины 1989 года рождения, который не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщили в telegram-канале ведомства. В результате происшествия мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Лысьва Пермского края в ДТП погиб водитель мотоцикла. Он не справился с управлением и опрокинул транспортное средство, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. «В Лысьве 24 апреля 2024 года погиб водитель мотоцикла. Установлено, что около 18:15 во дворе дома по улице Проспекта Победы двигался мотоцикл „Зумов“ под управлением мужчины 1989 года рождения, который не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщили в telegram-канале ведомства. В результате происшествия мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.