В Пермском крае мотоциклист погиб в ДТП

В городе Лысьва Пермского края в ДТП погиб водитель мотоцикла. Он не справился с управлением и опрокинул транспортное средство, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
«В Лысьве 24 апреля 2024 года погиб водитель мотоцикла. Установлено, что около 18:15 во дворе дома по улице Проспекта Победы двигался мотоцикл „Зумов“ под управлением мужчины 1989 года рождения, который не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщили в telegram-канале ведомства.
В результате происшествия мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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В городе Лысьва Пермского края в ДТП погиб водитель мотоцикла. Он не справился с управлением и опрокинул транспортное средство, сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции. «В Лысьве 24 апреля 2024 года погиб водитель мотоцикла. Установлено, что около 18:15 во дворе дома по улице Проспекта Победы двигался мотоцикл „Зумов“ под управлением мужчины 1989 года рождения, который не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщили в telegram-канале ведомства. В результате происшествия мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.