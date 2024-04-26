26 апреля 2024

Мобильный оператор предложил челябинцам отдать кешбэк пострадавшим от паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, мтс, логотип
Холдинг призвал абонентов поддержать пострадавших с помощью средств кешбэка Фото:

Мобильный оператор МТС в рамках своей цифровой системы предложил жителям Челябинской области направить накопленный кешбэк пострадавшим от паводка. Как рассказал директор компании в регионе Андрей Березной, благотворительностью может заняться абонент любой компании.

«Чтобы поддержать жителей и помочь добровольцам-спасателям, мы запустили комплексную программу и направили комплекты оборудования: лодки, моторы и другие инструменты. Также для всех неравнодушных жителей, кто хотел бы помочь пострадавшим от наводнения, открыли опцию перевода кешбэка», — заявил Березной.

Абоненты могут перевести свой кешбэк на целевую помощь, зарегистрировавшись на сайте или в приложении МТС Cashback. В разделе «Потратить» следует выбрать направление «Благотворительность», добавив назначение «Помощь пострадавшим от наводнения». При этом сумма единовременного пожертвования может достигать двух тысяч рублей.

Стратегическим партнером компании в реализации программы выступил благотворительный фонд «Система». Организация поддержит некоммерческий сектор, реализующий адресные и целевые программы помощи пострадавшим и ликвидации последствий паводка.

От паводка на Урале пострадал ряд регионов. Последствия продолжают ликвидировать в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

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Мобильный оператор МТС в рамках своей цифровой системы предложил жителям Челябинской области направить накопленный кешбэк пострадавшим от паводка. Как рассказал директор компании в регионе Андрей Березной, благотворительностью может заняться абонент любой компании. «Чтобы поддержать жителей и помочь добровольцам-спасателям, мы запустили комплексную программу и направили комплекты оборудования: лодки, моторы и другие инструменты. Также для всех неравнодушных жителей, кто хотел бы помочь пострадавшим от наводнения, открыли опцию перевода кешбэка», — заявил Березной. Абоненты могут перевести свой кешбэк на целевую помощь, зарегистрировавшись на сайте или в приложении МТС Cashback. В разделе «Потратить» следует выбрать направление «Благотворительность», добавив назначение «Помощь пострадавшим от наводнения». При этом сумма единовременного пожертвования может достигать двух тысяч рублей. Стратегическим партнером компании в реализации программы выступил благотворительный фонд «Система». Организация поддержит некоммерческий сектор, реализующий адресные и целевые программы помощи пострадавшим и ликвидации последствий паводка. От паводка на Урале пострадал ряд регионов. Последствия продолжают ликвидировать в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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