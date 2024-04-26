Мобильный оператор предложил челябинцам отдать кешбэк пострадавшим от паводка

Мобильный оператор МТС в рамках своей цифровой системы предложил жителям Челябинской области направить накопленный кешбэк пострадавшим от паводка. Как рассказал директор компании в регионе Андрей Березной, благотворительностью может заняться абонент любой компании.
«Чтобы поддержать жителей и помочь добровольцам-спасателям, мы запустили комплексную программу и направили комплекты оборудования: лодки, моторы и другие инструменты. Также для всех неравнодушных жителей, кто хотел бы помочь пострадавшим от наводнения, открыли опцию перевода кешбэка», — заявил Березной.
Абоненты могут перевести свой кешбэк на целевую помощь, зарегистрировавшись на сайте или в приложении МТС Cashback. В разделе «Потратить» следует выбрать направление «Благотворительность», добавив назначение «Помощь пострадавшим от наводнения». При этом сумма единовременного пожертвования может достигать двух тысяч рублей.
Стратегическим партнером компании в реализации программы выступил благотворительный фонд «Система». Организация поддержит некоммерческий сектор, реализующий адресные и целевые программы помощи пострадавшим и ликвидации последствий паводка.
От паводка на Урале пострадал ряд регионов. Последствия продолжают ликвидировать в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
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