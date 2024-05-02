Коллегия руководителей школ Перми подключилась к скандалу в Дягилевской гимназии

В гимназию хотят перевести детей соседней школы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Коллегия руководителей образовательных учреждений города Перми поддержала временный переезд школы №21 в здание гимназии имени Дягилева. Обращение к педагогам и родителям учащихся этих школ опубликовала председатель коллегии Наталья Рослякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Считаем, что обучение учеников 5-11 классов школы №21 в гимназии №11 — это оптимальное решение, при котором не только сохраняется право детей обеих школ на образование, но и подтверждается солидарность и единство пермской системы образования. Вместе мы сможем обеспечить качественное образование и поддержку для всех наших детей, ведь образование — наше общее дело», — сказано в письме.

Рослякова добавила, что гимназия №11 единственная в Ленинском районе, где дети учатся в одну смену. Поэтому заведение может принять учеников школы №21. Также она отметила, что школы объединяются не первый раз. Например, когда здание гимназии №6 было на ремонте, ее ученики ходили в школу №83.

Ранее URA.RU рассказало, что здание школы №21 с 2021 года закрыто на ремонт. Ее ученики ходят в другие школы. В апреле пермские власти планировали разместить школу №21 в здании Дягилевской гимназии. Родители учеников гимназии были возмущены таким решением. По их словам, детям придется учиться в две смены, и они не смогут заниматься всем спектром дополнительного образования. Кроме этого исторический корпус гимназии имеет статус памятника архитектуры и не может принять 200 учеников школы №21. Но по мнению мэра Перми Эдуарда Соснина, размещение учеников 21-й школы возможно только в корпусе Дягилевской гимназии.