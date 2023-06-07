Губернатор Махонин нашел плюс в уголовном деле против сотрудников фонда капремонта

08 июня 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

По мнению Дмитрия Махонина, пристальное внимание силовиков к работе фонда, позволит организации работать более эффективно Фото: Сергей Русанов © URA.RU В уголовном деле в отношении сотрудников фонда капремонта Прикамья есть положительный момент. Такое мнение на встрече с сотрудниками краевых СМИ, состоявшейся 8 июня, высказал губернатор края Дмитрий Махонин. Слова, глава региона передает корреспондент URA.RU. Так, Махонин отметил, что, если было возбуждено уголовное дело, значит, удалось предотвратить возможное правонарушение. Новость по теме УФАС: пермский фонд капремонта заключил незаконный контракт со строительной фирмой «Уголовные дела, [касающиеся работы фонда капремонта], это хорошо, что они есть. Это значит, что мы предотвращаем преступления. Я отношусь к этому положительно, если правонарушения объективно есть», — заявил Махонин. Также губернатор признал, что сейчас работа в фонде выстраивается. Из положительных моментов глава региона выделил увеличение количества подготовленной проектно-сметной документации освоение средств, замену недобросовестных подрядчиков и более эффективное освоение средств фондом. По словам Махонина, Пермский край единственный регион, который провел инструментальное обследование жилого фонда, который нуждается в ремонте, и «понимает, что нужно делать». На текущей неделе стало известно о том, что в Краснокамске сотрудники краевого фонда капитального ремонта внесли заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных работ в многоквартирном доме. Это стало поводом для возбуждения в отношении них уголовного дела. В отношении организации возбуждалось и антимонопольное дело. К его рассмотрению привлекались органы прокуратуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В уголовном деле в отношении сотрудников фонда капремонта Прикамья есть положительный момент. Такое мнение на встрече с сотрудниками краевых СМИ, состоявшейся 8 июня, высказал губернатор края Дмитрий Махонин. Слова, глава региона передает корреспондент URA.RU. Так, Махонин отметил, что, если было возбуждено уголовное дело, значит, удалось предотвратить возможное правонарушение. «Уголовные дела, [касающиеся работы фонда капремонта], это хорошо, что они есть. Это значит, что мы предотвращаем преступления. Я отношусь к этому положительно, если правонарушения объективно есть», — заявил Махонин. Также губернатор признал, что сейчас работа в фонде выстраивается. Из положительных моментов глава региона выделил увеличение количества подготовленной проектно-сметной документации освоение средств, замену недобросовестных подрядчиков и более эффективное освоение средств фондом. По словам Махонина, Пермский край единственный регион, который провел инструментальное обследование жилого фонда, который нуждается в ремонте, и «понимает, что нужно делать». На текущей неделе стало известно о том, что в Краснокамске сотрудники краевого фонда капитального ремонта внесли заведомо ложные сведения в акт приемки выполненных работ в многоквартирном доме. Это стало поводом для возбуждения в отношении них уголовного дела. В отношении организации возбуждалось и антимонопольное дело. К его рассмотрению привлекались органы прокуратуры.