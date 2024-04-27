Бизнес поддержит УрФО застройкой больниц и спорткомплексов

27 апреля 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев назвал эффективные инструменты для строительства больниц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В регионах Уральского федерального округа в 2024 году запланировали строительство 18 соцобъектов с привлечением бизнеса, 17 из которых построят по договорам концессии. Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «В планах на 2024 год — строительство 18 социальных объектов с привлечением бизнеса. 17 из них будут возведены по договорам концессии, один — с использованием инфраструктурных облигаций АО „ДОМ.РФ“. В 2025—2026 годах по концессиям, инфраструктурным облигациям и другим формам государственно-частного партнерства будут построены еще 15 объектов», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. По его словам, регионы УрФО используют все инструменты для строительства и реконструкции учреждений. «Эффективны все инструменты — инфраструктурные кредиты и облигации, концессии, другие формы государственно-частного партнерства. Выбор между ними зависит от конкретных условий, при которых идет работа над объектом», — подытожил полпред в УрФО. Ранее Якушев заявил, что количество детских садов и школ, возведенных по типовым проектам на Урале будет только увеличиваться, так как это выгоднее и быстрее. Сейчас типовые проекты применяют для 48 объектов, которые строят за счет бюджетных средств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В регионах Уральского федерального округа в 2024 году запланировали строительство 18 соцобъектов с привлечением бизнеса, 17 из которых построят по договорам концессии. Об этом рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. «В планах на 2024 год — строительство 18 социальных объектов с привлечением бизнеса. 17 из них будут возведены по договорам концессии, один — с использованием инфраструктурных облигаций АО „ДОМ.РФ“. В 2025—2026 годах по концессиям, инфраструктурным облигациям и другим формам государственно-частного партнерства будут построены еще 15 объектов», — передает пресс-служба полпредства слова Якушева. По его словам, регионы УрФО используют все инструменты для строительства и реконструкции учреждений. «Эффективны все инструменты — инфраструктурные кредиты и облигации, концессии, другие формы государственно-частного партнерства. Выбор между ними зависит от конкретных условий, при которых идет работа над объектом», — подытожил полпред в УрФО. Ранее Якушев заявил, что количество детских садов и школ, возведенных по типовым проектам на Урале будет только увеличиваться, так как это выгоднее и быстрее. Сейчас типовые проекты применяют для 48 объектов, которые строят за счет бюджетных средств.