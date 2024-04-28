Украинский вещатель «Суспильное» нанимает мужчин для уклонения от армии

28 апреля 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Вещатель «Суспильное» предоставляет бронь от мобилизации, заявила Марьяна Безуглая Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский общественный вещатель «Суспильное», который получает финансирование из украинского бюджета, принимает меры для найма мужчин на работу с неполной занятостью, чтобы они могли получить отсрочку от призыва в армию. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая. «Мужчин пристраивают на „Суспильное“ ради брони на полставки», — написала Безуглая в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Она добавила, что по документам указанные лица фактически работают на полную ставку. Безуглая также поинтересовалась, почему наблюдательный совет не отреагировал на данную ситуацию. Депутат также упомянула, что по этой схеме от призыва в армию был отсрочен сын главы наблюдательного совета «Общественного вещания» Светланы Остапы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский общественный вещатель «Суспильное», который получает финансирование из украинского бюджета, принимает меры для найма мужчин на работу с неполной занятостью, чтобы они могли получить отсрочку от призыва в армию. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая. «Мужчин пристраивают на „Суспильное“ ради брони на полставки», — написала Безуглая в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Она добавила, что по документам указанные лица фактически работают на полную ставку. Безуглая также поинтересовалась, почему наблюдательный совет не отреагировал на данную ситуацию. Депутат также упомянула, что по этой схеме от призыва в армию был отсрочен сын главы наблюдательного совета «Общественного вещания» Светланы Остапы.