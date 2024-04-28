28 апреля 2024
27 апреля 2024

В Екатеринбурге машину отбросило в самосвал из-за шквального ветра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство III пускового комплекса ЕКАД. Екатеринбург, камаз, земляные работы, водитель, самосвал, екад, строительство, стройка, 3пусковой комплекс
В результате ДТП с самосвалом пострадал 13-летний пассажир Фото:

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) 28 апреля водитель Nissan X-Trail столкнулась со стоящим самосвалом Howo T5G, после чего иномарку отбросило в попутно движущийся Mercedes С200. По словам водителя, машина столкнулась с грузовиком из-за сильного ветра, сообщили в городском ГИБДД.

«Водитель, управляя автомашиной Nissan X-Trail, двигаясь по ЕКАД, не обеспечила постоянного контроля за движением, допустила наезд на стоящий грузовик Howo T5G, после чего Nissan X-Trail отбросило на движущийся в попутном направлении Mercedes С200… Женщина пояснила, что от сильного ветра ее отбросило на обочину», — говорится в telegram-канале ведомства.

В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan X-Trail — 67-летняя женщина и 13-летний ребенок. Оба госпитализированы с различными травмами. За нарушение ПДД водитель Nissan привлекалась к административной ответственности 14 раз.

В Екатеринбурге 28 апреля был сильный ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду. В городе падали деревья, сдувало светофоры и остановочные комплексы.

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На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) 28 апреля водитель Nissan X-Trail столкнулась со стоящим самосвалом Howo T5G, после чего иномарку отбросило в попутно движущийся Mercedes С200. По словам водителя, машина столкнулась с грузовиком из-за сильного ветра, сообщили в городском ГИБДД. «Водитель, управляя автомашиной Nissan X-Trail, двигаясь по ЕКАД, не обеспечила постоянного контроля за движением, допустила наезд на стоящий грузовик Howo T5G, после чего Nissan X-Trail отбросило на движущийся в попутном направлении Mercedes С200… Женщина пояснила, что от сильного ветра ее отбросило на обочину», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan X-Trail — 67-летняя женщина и 13-летний ребенок. Оба госпитализированы с различными травмами. За нарушение ПДД водитель Nissan привлекалась к административной ответственности 14 раз. В Екатеринбурге 28 апреля был сильный ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду. В городе падали деревья, сдувало светофоры и остановочные комплексы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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