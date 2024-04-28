В Екатеринбурге машину отбросило в самосвал из-за шквального ветра. Фото

29 апреля 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

В результате ДТП с самосвалом пострадал 13-летний пассажир Фото: Анна Майорова © URA.RU На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) 28 апреля водитель Nissan X-Trail столкнулась со стоящим самосвалом Howo T5G, после чего иномарку отбросило в попутно движущийся Mercedes С200. По словам водителя, машина столкнулась с грузовиком из-за сильного ветра, сообщили в городском ГИБДД. «Водитель, управляя автомашиной Nissan X-Trail, двигаясь по ЕКАД, не обеспечила постоянного контроля за движением, допустила наезд на стоящий грузовик Howo T5G, после чего Nissan X-Trail отбросило на движущийся в попутном направлении Mercedes С200… Женщина пояснила, что от сильного ветра ее отбросило на обочину», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan X-Trail — 67-летняя женщина и 13-летний ребенок. Оба госпитализированы с различными травмами. За нарушение ПДД водитель Nissan привлекалась к административной ответственности 14 раз. В Екатеринбурге 28 апреля был сильный ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду. В городе падали деревья, сдувало светофоры и остановочные комплексы. канал «ГИБДД Екатеринбурга», t.me Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) 28 апреля водитель Nissan X-Trail столкнулась со стоящим самосвалом Howo T5G, после чего иномарку отбросило в попутно движущийся Mercedes С200. По словам водителя, машина столкнулась с грузовиком из-за сильного ветра, сообщили в городском ГИБДД. «Водитель, управляя автомашиной Nissan X-Trail, двигаясь по ЕКАД, не обеспечила постоянного контроля за движением, допустила наезд на стоящий грузовик Howo T5G, после чего Nissan X-Trail отбросило на движущийся в попутном направлении Mercedes С200… Женщина пояснила, что от сильного ветра ее отбросило на обочину», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan X-Trail — 67-летняя женщина и 13-летний ребенок. Оба госпитализированы с различными травмами. За нарушение ПДД водитель Nissan привлекалась к административной ответственности 14 раз. В Екатеринбурге 28 апреля был сильный ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду. В городе падали деревья, сдувало светофоры и остановочные комплексы.