28 апреля 2024

Появилось видео ДТП на ЕКАД, где Nissan сдуло ветром в припаркованный грузовик

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку (архивное фото) Фото:

Появилось видео момента аварии на ЕКАД, где женщина-водитель Nissan X-Trail врезалась в стоящий на обочине грузовик. В результате удара внедорожник отбросило на Mercedes С200, который двигался рядом. Владелица японского автомобиля утверждала, что ТС сдуло ветром.

«Отсутствие контроля над управлением транспортного средства и непринятие возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки при возникновении опасности стали причиной очередного ДТП с пострадавшими. Авария произошла 28 апреля в 14:50 на 64 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги», — говорится в посте официального telegram-канала ГИБДД Свердловской области.

В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan X-Trail — 67-летняя женщина и 13-летний ребенок. Оба госпитализированы с различными травмами. За нарушение ПДД владелица японского внедорожника привлекалась к административной ответственности 14 раз.

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Появилось видео момента аварии на ЕКАД, где женщина-водитель Nissan X-Trail врезалась в стоящий на обочине грузовик. В результате удара внедорожник отбросило на Mercedes С200, который двигался рядом. Владелица японского автомобиля утверждала, что ТС сдуло ветром. «Отсутствие контроля над управлением транспортного средства и непринятие возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки при возникновении опасности стали причиной очередного ДТП с пострадавшими. Авария произошла 28 апреля в 14:50 на 64 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги», — говорится в посте официального telegram-канала ГИБДД Свердловской области. В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan X-Trail — 67-летняя женщина и 13-летний ребенок. Оба госпитализированы с различными травмами. За нарушение ПДД владелица японского внедорожника привлекалась к административной ответственности 14 раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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