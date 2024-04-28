Появилось видео ДТП на ЕКАД, где Nissan сдуло ветром в припаркованный грузовик

29 апреля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Появилось видео момента аварии на ЕКАД, где женщина-водитель Nissan X-Trail врезалась в стоящий на обочине грузовик. В результате удара внедорожник отбросило на Mercedes С200, который двигался рядом. Владелица японского автомобиля утверждала, что ТС сдуло ветром. «Отсутствие контроля над управлением транспортного средства и непринятие возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки при возникновении опасности стали причиной очередного ДТП с пострадавшими. Авария произошла 28 апреля в 14:50 на 64 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги», — говорится в посте официального telegram-канала ГИБДД Свердловской области. В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan X-Trail — 67-летняя женщина и 13-летний ребенок. Оба госпитализированы с различными травмами. За нарушение ПДД владелица японского внедорожника привлекалась к административной ответственности 14 раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилось видео момента аварии на ЕКАД, где женщина-водитель Nissan X-Trail врезалась в стоящий на обочине грузовик. В результате удара внедорожник отбросило на Mercedes С200, который двигался рядом. Владелица японского автомобиля утверждала, что ТС сдуло ветром. «Отсутствие контроля над управлением транспортного средства и непринятие возможных мер к снижению скорости вплоть до остановки при возникновении опасности стали причиной очередного ДТП с пострадавшими. Авария произошла 28 апреля в 14:50 на 64 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги», — говорится в посте официального telegram-канала ГИБДД Свердловской области. В результате ДТП пострадали пассажиры Nissan X-Trail — 67-летняя женщина и 13-летний ребенок. Оба госпитализированы с различными травмами. За нарушение ПДД владелица японского внедорожника привлекалась к административной ответственности 14 раз.