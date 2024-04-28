В Екатеринбурге вспыхнул пожар в частном доме

29 апреля 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге загорелся частный дом. Пожар вспыхнул на улице Кондратьева. На месте работают сотрудники МЧС. «Полыхает деревянный дом. На месте находятся пожарные», — пишет Е1.ru со ссылкой на очевидцев. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление МЧС. «По поступившей информации, произошло возгорание частного жилого дома и надворных построек на площади 100 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало. В 14:55 огнеборцы ликвидировали пожар. На происшествие реагировали две единицы спецтехники и семь человек личного состава», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге загорелся частный дом. Пожар вспыхнул на улице Кондратьева. На месте работают сотрудники МЧС. «Полыхает деревянный дом. На месте находятся пожарные», — пишет Е1.ru со ссылкой на очевидцев. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление МЧС. «По поступившей информации, произошло возгорание частного жилого дома и надворных построек на площади 100 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало. В 14:55 огнеборцы ликвидировали пожар. На происшествие реагировали две единицы спецтехники и семь человек личного состава», — отметили в ведомстве.