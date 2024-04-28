28 апреля 2024

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в частном доме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, тушение пожара, горящий дом
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге загорелся частный дом. Пожар вспыхнул на улице Кондратьева. На месте работают сотрудники МЧС.

«Полыхает деревянный дом. На месте находятся пожарные», — пишет Е1.ru со ссылкой на очевидцев.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление МЧС. «По поступившей информации, произошло возгорание частного жилого дома и надворных построек на площади 100 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало. В 14:55 огнеборцы ликвидировали пожар. На происшествие реагировали две единицы спецтехники и семь человек личного состава», — отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге загорелся частный дом. Пожар вспыхнул на улице Кондратьева. На месте работают сотрудники МЧС. «Полыхает деревянный дом. На месте находятся пожарные», — пишет Е1.ru со ссылкой на очевидцев. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление МЧС. «По поступившей информации, произошло возгорание частного жилого дома и надворных построек на площади 100 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало. В 14:55 огнеборцы ликвидировали пожар. На происшествие реагировали две единицы спецтехники и семь человек личного состава», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...