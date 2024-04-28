В Екатеринбурге загорелся частный дом. Пожар вспыхнул на улице Кондратьева. На месте работают сотрудники МЧС.
«Полыхает деревянный дом. На месте находятся пожарные», — пишет Е1.ru со ссылкой на очевидцев.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в региональное управление МЧС. «По поступившей информации, произошло возгорание частного жилого дома и надворных построек на площади 100 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало. В 14:55 огнеборцы ликвидировали пожар. На происшествие реагировали две единицы спецтехники и семь человек личного состава», — отметили в ведомстве.
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