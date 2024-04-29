«Индекс пасхального кулича» в Челябинске увеличился на 40%

В среднем себестоимость одного кулича составит 294 рубля, а закуп продуктов — 675 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске траты на приготовление пасхального кулича увеличились почти на 40%: до 294 рублей. Как изменился «индекс пасхального кулича» и цены на ингредиенты в 2024 году — рассказывает URA.RU.

Глазурь обойдется в 136,6 рубля, стоимость которой увеличилась на 38% до 136,6 рубля. Больше всего подорожал лимон — с 12 до 40,2 рубля (на 70,2%). В рецепт также входит белок одного яйца (13,6 рубля) с удорожанием на 42,7% и 200 грамм сахарной пудры (82,8 рубля) — на 21,5%.

В рецепте оказались и продукты, показавшие снижение цен. Стоимость сахара упала на 36,4% за год с 5,5 до 3,5 рубля за 50 граммов, муки — на 5,6% с 9 до 8,5 рубля за 200 граммов. Снизилась также стоимость молока — на 7,4% или до 7,6 рубля за 100 мл. Остальные ингредиенты показали удорожание.

Более чем на 70% подорожал изюм — до 80,9 рубля за 60 граммов продукта. На 27,2% увеличилась стоимость дрожжей (5,9 рубля/два грамма), на 23,9% — ванилина (10,5 рубля/упаковка), а на 7,3% — сливочного масла (27,7 рубля/50 граммов). Общая стоимость рецепта выросла на 39,9%.

В среднем за продукты для приготовления кулича в сетевых магазинах придется выложить 675,4 рубля. В 2023 году сумма составляла 373 рубля, куда входили пол-литра молока, упаковка сухих дрожжей, десяток яиц, килограмм муки, упаковка сливочного масла, ванилин, 60 грамм изюма, сахарная пудра и лимон.

Стоимость одного кулича в 2024 году составит 294,6 рубля URA.RU