В РФ предложили скидки на отдых многодетным семьям в 2024 году

30 апреля 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Около 30 регионов страны присоединились к акции в честь «Года семьи» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В «Год семьи», объявленном в 2024, российские отели, санатории, горнолыжные комплексы и круглогодичные курорты предложат скидки и специальные предложения для многодетных семей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Скидки и предложения, инициированные Минэкономразвития, — еще один повод начать всей семьей путешествовать по нашей необычной, красивой стране», — сообщил Чернышенко. Его слова приводит telеgram-канал правительства РФ. По информации правительства, около 30 регионов страны присоединились к инициативе, предоставляя привилегии для многодетных семей. Например, Судоходные компании обещают скидки на поездки как для детей, так и для взрослых. На горнолыжных комплексах ожидается предоставление скидок на парковочные билеты, skip-pass, аренду оборудования и проживание для многодетных семей и семей с детьми. Курорт «Архыз» разработал специальное предложение для пар в «Год семьи», предлагая провести свадьбу на высоте 2,5 тысяч метров. Бесплатная услуга включает праздничное оформление на высокогорной площадке, регистрацию брака сотрудниками ЗАГСа, фото- и видеосъемку, а также подъем на канатных дорогах и памятные подарки от курорта. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ «Года семьи» в 2024 году. Он создан для сохранения семейных ценностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В «Год семьи», объявленном в 2024, российские отели, санатории, горнолыжные комплексы и круглогодичные курорты предложат скидки и специальные предложения для многодетных семей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Скидки и предложения, инициированные Минэкономразвития, — еще один повод начать всей семьей путешествовать по нашей необычной, красивой стране», — сообщил Чернышенко. Его слова приводит telеgram-канал правительства РФ. По информации правительства, около 30 регионов страны присоединились к инициативе, предоставляя привилегии для многодетных семей. Например, Судоходные компании обещают скидки на поездки как для детей, так и для взрослых. На горнолыжных комплексах ожидается предоставление скидок на парковочные билеты, skip-pass, аренду оборудования и проживание для многодетных семей и семей с детьми. Курорт «Архыз» разработал специальное предложение для пар в «Год семьи», предлагая провести свадьбу на высоте 2,5 тысяч метров. Бесплатная услуга включает праздничное оформление на высокогорной площадке, регистрацию брака сотрудниками ЗАГСа, фото- и видеосъемку, а также подъем на канатных дорогах и памятные подарки от курорта. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ «Года семьи» в 2024 году. Он создан для сохранения семейных ценностей.