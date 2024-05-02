В Перми изменится движение восьми автобусов

Автобусы будут объезжать тоннель на улице Локомотивной Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми изменится движение автобусов, которые следуют из центра города в микрорайон Парковый. Из-за ремонта одного из туннелей на улице Локомотивная, транспорт будет объезжать его по соседним улицам.

«С 4 мая на период проведения строительных работ на улице Локомотивной будет изменена схема движения автобусов №10, №14, №40, №50, №54, №56, №64, №67, №74. Из центра города автобусы будут следовать в объезд улицы Локомотивной через новый тоннель, по улицам 2-й Шоссейной и Углеуральской», — сообщили в департаменте транспорта города Перми.

В ведомстве уточнили, что также изменятся остановки. Так остановки «ДКЖ» в сторону микрорайона Парковый не будет. Пассажиры смогут сесть в автобус на остановках «Улица Папанинцев» и «Улица Локомотивная», а также на временной остановке на улице Фридриха Энгельса. В сторону центра города автобусы продолжат ездить без изменений.