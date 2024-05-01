В Сургуте назвали дату отбора кандидатов на пост мэра

Конкурсный отбор на пост мэра Сургута (ХМАО) пройдет 3 июня. Информация размещена в официальном telegram-канале городской думы.
«В соответствии с проектом решения думы города конкурс по отбору кандидатур на должность главы города состоится 3 июня 2024 года. Прием документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, будет осуществляться с 12 по 26 мая», — указано в публикации.
Ранее планировалось, что конкурс состоится 20 мая, решение отложить его приняли депутаты на заседании думы, когда рассматривали вопрос о сложении полномочий экс-мэра Андрея Филатова.
Ранее URA.RU писало о том, что экс-мэр Сургута Филатов получил пост советника губернатора ХМАО. Должность не оплачивается — он работает на общественных началах.
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