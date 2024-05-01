В Сургуте назвали дату отбора кандидатов на пост мэра

Конкурсный отбор на пост мэра Сургута пройдет 3 июня

02 мая 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Конкурсный отбор на пост мэра Сургута пройдет 3 июня Фото: Алексей Андронов © URA.RU Конкурсный отбор на пост мэра Сургута (ХМАО) пройдет 3 июня. Информация размещена в официальном telegram-канале городской думы. «В соответствии с проектом решения думы города конкурс по отбору кандидатур на должность главы города состоится 3 июня 2024 года. Прием документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, будет осуществляться с 12 по 26 мая», — указано в публикации. Ранее планировалось, что конкурс состоится 20 мая, решение отложить его приняли депутаты на заседании думы, когда рассматривали вопрос о сложении полномочий экс-мэра Андрея Филатова. Ранее URA.RU писало о том, что экс-мэр Сургута Филатов получил пост советника губернатора ХМАО. Должность не оплачивается — он работает на общественных началах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конкурсный отбор на пост мэра Сургута (ХМАО) пройдет 3 июня. Информация размещена в официальном telegram-канале городской думы. «В соответствии с проектом решения думы города конкурс по отбору кандидатур на должность главы города состоится 3 июня 2024 года. Прием документов от лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, будет осуществляться с 12 по 26 мая», — указано в публикации. Ранее планировалось, что конкурс состоится 20 мая, решение отложить его приняли депутаты на заседании думы, когда рассматривали вопрос о сложении полномочий экс-мэра Андрея Филатова. Ранее URA.RU писало о том, что экс-мэр Сургута Филатов получил пост советника губернатора ХМАО. Должность не оплачивается — он работает на общественных началах.