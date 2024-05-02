В Перми взлетели цены на аренду однокомнатных квартир

В Перми аренда однокомнатных квартир выросла на 54%

Снять квартиру в аренду в Перми стоит 24,7 тысячи рублей в месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми с апреля 2023 года по апрель 2024 года аренда однокомнатных квартир выросла на 54%. Средняя ставка достигла 24,7 тысячи рублей в месяц, сообщили в пресс-службе сервиса «Циан.Аналитика».

«Пермь. Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в апреле 2024 года — 24,7 тысяч рублей. Динамика средней ставки аренды за год — 54%. Динамика средней ставки аренды с начала года — 13,8%», — сказано в сообщении.

Уточняется, что двухкомнатные квартиры выросли в цене не так сильно. За год удорожание составило 47%. Сумма средней ставки в апреле 2024 года достигла 33,5 тысячи рублей. По словам эксперта сервиса «Циан.Аналитика» Елены Лапшиной, арендные ставки по всей стране сейчас находятся на исторических максимумах. В конце 2023 года аналитики наблюдали стагнацию цен, а сейчас рост продолжился. Причиной удорожания стали невыгодные условия ипотек как первичном, так и на вторичном рынке.