02 мая 2024

В Екатеринбурге парализовало движение трамваев из-за массовой аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция "Сигнал" против маленьких зарплат у работников екатеринбургского ТТУ. Екатеринбург, пробка, поломка, трамваи
Машины перегородили трамвайные пути Фото:

В Екатеринбурге утром 3 мая на Малышевском мосту образовалась пробка из трамваев из-за аварии семи автомобилей. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«В районе ЖБИ на Малышевском мосту встали трамваи. Пути перегородили автомобили, вставшие из-за ДТП. Всего в аварию попали около 6-7 машин. Автомобилистам удается объезжать аварийный участок», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве уточняют информацию.

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В Екатеринбурге утром 3 мая на Малышевском мосту образовалась пробка из трамваев из-за аварии семи автомобилей. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «В районе ЖБИ на Малышевском мосту встали трамваи. Пути перегородили автомобили, вставшие из-за ДТП. Всего в аварию попали около 6-7 машин. Автомобилистам удается объезжать аварийный участок», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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