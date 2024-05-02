В Екатеринбурге парализовало движение трамваев из-за массовой аварии

Машины перегородили трамвайные пути
В Екатеринбурге утром 3 мая на Малышевском мосту образовалась пробка из трамваев из-за аварии семи автомобилей. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«В районе ЖБИ на Малышевском мосту встали трамваи. Пути перегородили автомобили, вставшие из-за ДТП. Всего в аварию попали около 6-7 машин. Автомобилистам удается объезжать аварийный участок», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. В ведомстве уточняют информацию.
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