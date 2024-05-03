После публикации URA.RU на челябинского экс-бойца СВО возбудили дело

В Чебаркуле на экс-бойца СВО возбудили два уголовных дела за смертельную драку

Кумов ранее был неоднократно судим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на бывшего бойца СВО Ивана Кумова, который до смерти избил ветерана войны в Чечне Алексея Худякова, возбудили два уголовных дела по статьям за самовольное оставление части и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом URA.RU рассказала вдова погибшего Ольга.

«Кумова вчера задержали. Ему предъявлено обвинение по части 3.1. статьи 337 „Самовольное оставление части“ и части 4 статьи 111 „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“», — сообщила URA.RU Ольга Худякова. С ее слов, Иван уже нанял себе адвоката.

Драка со смертельным исходом произошла в городе Чебаркуль 21 апреля. Худяков пошел в аптеку за лекарствами от аллергии. На улице он встретил Кумов и в результате личной неприязни Кумов несколько раз ударил Худякова. Последнего с черепно-мозговой травмой и другими травмами доставили в больницу, где скончался 3 мая. Семья Худякова обращалась в правоохранительные и надзорные органы, но Кумов оставался на свободе, а уголовные дела по факту драки не были возбуждены.

Ранее Кумов был неоднократно судим. В 2019 году он устроил погром в баре «От заката до рассвета», который он устроил в 2019 году. Поводом для этого стало то, что Кумову не доложили шашлыка в порцию. В августе 2020 года Кумова судили за угон автомобиля.