В Челябинске арестовали счета мошенников, наживавшихся на маткапитале

06 мая 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Счета мошенников были арестованы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске арестованы счета мошенников, которые наживались на обналичивании маткапитала. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона. Они обвиняются по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). На имущество обвиняемых стоимостью более 2,5 млн рублей наложен арест», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, в период с июля 2020 года по сентябрь 2021 года группа мошенников сговорились с руководителем кредитного потребительского кооператива «ЮжУралФинанс» и выступали в качестве риелтеров. Они заключали фиктивные сделки с женщинами, которые имели сертификаты на получение средств маткапитала, о покупке земельных участков и строительство дома для улучшения жилищных условий. «В результате незаконных действий Фонду пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области, отделению Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по г. Москва и Московской области и АО „ДОМ.РФ“ причинен ущерб в сумме более 5,6 млн рублей. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — добавили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы прокуратуры, ранее в отношении руководителя кооператива «ЮжУралФинанс» был вынесен обвинительный приговор. В январе 2024 года в суд было направлено аналогичное уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который также представил Пенсионному фонду (ФПР) ложные сведения об использовании материнского капитала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске арестованы счета мошенников, которые наживались на обналичивании маткапитала. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона. Они обвиняются по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). На имущество обвиняемых стоимостью более 2,5 млн рублей наложен арест», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, в период с июля 2020 года по сентябрь 2021 года группа мошенников сговорились с руководителем кредитного потребительского кооператива «ЮжУралФинанс» и выступали в качестве риелтеров. Они заключали фиктивные сделки с женщинами, которые имели сертификаты на получение средств маткапитала, о покупке земельных участков и строительство дома для улучшения жилищных условий. «В результате незаконных действий Фонду пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области, отделению Фонда Пенсионного и социального страхования РФ по г. Москва и Московской области и АО „ДОМ.РФ“ причинен ущерб в сумме более 5,6 млн рублей. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — добавили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы прокуратуры, ранее в отношении руководителя кооператива «ЮжУралФинанс» был вынесен обвинительный приговор. В январе 2024 года в суд было направлено аналогичное уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который также представил Пенсионному фонду (ФПР) ложные сведения об использовании материнского капитала.