В Перми около сотни домов останутся без воды из-за ремонтных работ. Список

10 мая 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Воды не будет в разных микрорайонах города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми с 11 по 17 мая отключат холодную и горячую воду в сотнях домов. Это связано с ремонтным работами на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье». «В период с 11 до 17 мая 2024 года запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов», — сказано в сообщении. Все отключения произойдут так, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений. Так, 11 мая с 09:00 до 20:00 отключат воду в домах на улицах: Букирева, 1, 10, 10а, 15,16,

Генкеля, 1, 1б, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 7б, 8, 15 (школа), 17,

Дзержинского: 1, 1б, 2; 2а, 1к27, 10, 12, 12а, 15, 16, 17, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 43, 47, 59;

Сухобруса, 1, 12, 12к1 (котельная), 27, 25,

Ленина, 89 (вокзал) 89а, 89б, 89в, 91;

С. Данщина, 1, 1а, 4, 4а, 5, 5к2, 6а, 7, 7а, 7литД, 19, 19а, 26, 28, 28/1, 30;

Лесозаводская, 6,13;

Трамвайная, 4;

Набережная, 1, 2, 2б,10,15,25. В понедельник, 13 мая, с 9:00 до 19:00 не будет воды на улицах: Экскаваторная, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 48а, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 58а, 60, 60а, 62, 62а, 64, 66, 68;

3-я Карьерная, 22, 23, 48, 48а;

1-я Андроновская, 1; В этот же день с 10:00 до 10:00 14 мая запланировано отключение на улице Кронштадтской, 29, 31, 33, 37, 43, 45, 47, 51, 53. Во вторник, 14 мая с 9:00 до 12:00 отключат дома на улице Уинской, 1а, 1б,1в. В среду, 15 мая с 9:00 до 19:00 без воды останутся дома на улицах: Васькина, 3, 5, 10, 12;

Щербакова, 30, 32. Также 15 мая с 10:00 до 19:00 отключение произойдет на улицах: Б. Гагарина, 85,87,91,95, 89а, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 74;

Крупской, 78а. В четверг, 16 мая с 09:00 до 12:00 воды не будет на улицах: Новосибирская, 24, 26,

А. Гатауллина, 29/1, 29/2. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с 11 по 17 мая отключат холодную и горячую воду в сотнях домов. Это связано с ремонтным работами на сетях, сообщили в пресс-службе «Новогор-Прикамье». «В период с 11 до 17 мая 2024 года запланированы работы на сетях, которые требуют временного отключения водоснабжения в отдельных домах. В эти даты будут проведены работы сторонними организациями на своих сетях, замена задвижек, замена участков сетей, подключение и промывка вновь построенных водоводов», — сказано в сообщении. Все отключения произойдут так, чтобы не нарушать работу школ, детских садов и других социальных учреждений. Так, 11 мая с 09:00 до 20:00 отключат воду в домах на улицах: В понедельник, 13 мая, с 9:00 до 19:00 не будет воды на улицах: В этот же день с 10:00 до 10:00 14 мая запланировано отключение на улице Кронштадтской, 29, 31, 33, 37, 43, 45, 47, 51, 53. Во вторник, 14 мая с 9:00 до 12:00 отключат дома на улице Уинской, 1а, 1б,1в. В среду, 15 мая с 9:00 до 19:00 без воды останутся дома на улицах: Также 15 мая с 10:00 до 19:00 отключение произойдет на улицах: В четверг, 16 мая с 09:00 до 12:00 воды не будет на улицах: