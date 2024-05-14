В Челябинской области продается мясокомбинат за 110 млн рублей

В Челябинске выставили на продажу мясоперерабатывающий комбинат за 110 миллионов рублей. Согласно опубликованному сообщению, клиентами производственной площадки являются крупнейшие федеральные сети, а выручка за 2023 года превысила 220 миллионов. Информация об этом появилась на доске интернет-объявлений.
«Продается действующий мясокомбинат в Челябинске. С федеральными торговыми сетями подписаны уникальные договора эксклюзива на пять лет c пpoлoнгиpoванием. Рентабельность за январь—март 2024 года — 34%», — сообщается в объявлении на площадке «Авито».
Также указывается, что в качестве производственных мощностей установлено немецкое и французское оборудование, а максимальная мощность комбината составляет 220 тонн продукции в месяц. Это котлеты, пельмени, колбаски, фарш и наггетсы. В процессе задействовано 19 сотрудников и 10 человек подрядного персонала.
Ранее в Челябинской области снизили цену до 250 млн рублей на производственные помещения Троицкого дизельного завода, признанного банкротом. Первоначально его предлагали купить за 280 млн рублей.
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