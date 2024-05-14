14 мая 2024

В Челябинской области продается мясокомбинат за 110 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский мясокомбинат Сибагро. Екатеринбург
Завод находится в центре города рядом с автобусной остановкой, пояснил продавец Фото:

В Челябинске выставили на продажу мясоперерабатывающий комбинат за 110 миллионов рублей. Согласно опубликованному сообщению, клиентами производственной площадки являются крупнейшие федеральные сети, а выручка за 2023 года превысила 220 миллионов. Информация об этом появилась на доске интернет-объявлений.

«Продается действующий мясокомбинат в Челябинске. С федеральными торговыми сетями подписаны уникальные договора эксклюзива на пять лет c пpoлoнгиpoванием. Рентабельность за январь—март 2024 года — 34%», — сообщается в объявлении на площадке «Авито».

Также указывается, что в качестве производственных мощностей установлено немецкое и французское оборудование, а максимальная мощность комбината составляет 220 тонн продукции в месяц. Это котлеты, пельмени, колбаски, фарш и наггетсы. В процессе задействовано 19 сотрудников и 10 человек подрядного персонала.

Ранее в Челябинской области снизили цену до 250 млн рублей на производственные помещения Троицкого дизельного завода, признанного банкротом. Первоначально его предлагали купить за 280 млн рублей.

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В Челябинске выставили на продажу мясоперерабатывающий комбинат за 110 миллионов рублей. Согласно опубликованному сообщению, клиентами производственной площадки являются крупнейшие федеральные сети, а выручка за 2023 года превысила 220 миллионов. Информация об этом появилась на доске интернет-объявлений. «Продается действующий мясокомбинат в Челябинске. С федеральными торговыми сетями подписаны уникальные договора эксклюзива на пять лет c пpoлoнгиpoванием. Рентабельность за январь—март 2024 года — 34%», — сообщается в объявлении на площадке «Авито». Также указывается, что в качестве производственных мощностей установлено немецкое и французское оборудование, а максимальная мощность комбината составляет 220 тонн продукции в месяц. Это котлеты, пельмени, колбаски, фарш и наггетсы. В процессе задействовано 19 сотрудников и 10 человек подрядного персонала. Ранее в Челябинской области снизили цену до 250 млн рублей на производственные помещения Троицкого дизельного завода, признанного банкротом. Первоначально его предлагали купить за 280 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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