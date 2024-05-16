Прокуратура взяла на контроль ликвидацию прорыва канализации в Верхнем Уфалее

В городе ликвидируют аварию на трубопроводе канализации Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

В Верхнем Уфалее прокуратура взяла на контроль ликвидацию порыва канализационной трубы. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областного ведомства.

«Прокуратура Верхнего Уфалея по обращению местного жителя о порыве участка коллектора провела выездную проверку с привлечением представителей органов власти. По итогам проверки главе города и директору МУП „Водоканал“ внесены представления об устранении нарушений закона, а также объявлены предостережения», — уточнили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным местных жителей, в декабре 2023 года в Верхнем Уфалее произошел прорыв стальной трубы канализации диаметром 373 мм. По их словам, неочищенные стоки попадают на территорию частных жилых домов и в реку Уфалейка.