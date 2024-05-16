В Верхней Пышме (Свердловская область) 15 мая кассирши алкомаркета "Красное и Белое" устроили драку, в ходе которой досталось беременной сотруднице. Пострадавшую с ушибами госпитализировали, рассказал очевидец.
"В магазине "Красное и Белое" была избита беременная сотрудница. Нападавшей стала другая сотрудница. Причина: личная неприязнь", — передает сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" слова очевидца. Он отметил, что на место происшествия вызвали полицию и скорую помощь.
Медики предложили пострадавшей лечь на сохранение, так как она находится на пятом месяце беременности. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Верхней-Пышмы, ответ получить не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!