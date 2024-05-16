Под Екатеринбургом кассирша алкомаркета избила беременную коллегу. Видео

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Беременную участницу конфликта госпитализировали
Беременную участницу конфликта госпитализировали Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) 15 мая кассирши алкомаркета "Красное и Белое" устроили драку, в ходе которой досталось беременной сотруднице. Пострадавшую с ушибами госпитализировали, рассказал очевидец.

"В магазине "Красное и Белое" была избита беременная сотрудница. Нападавшей стала другая сотрудница. Причина: личная неприязнь", — передает сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" слова очевидца. Он отметил, что на место происшествия вызвали полицию и скорую помощь.

Медики предложили пострадавшей лечь на сохранение, так как она находится на пятом месяце беременности. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Верхней-Пышмы, ответ получить не удалось.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) 15 мая кассирши алкомаркета "Красное и Белое" устроили драку, в ходе которой досталось беременной сотруднице. Пострадавшую с ушибами госпитализировали, рассказал очевидец. "В магазине "Красное и Белое" была избита беременная сотрудница. Нападавшей стала другая сотрудница. Причина: личная неприязнь", — передает сообщество "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" слова очевидца. Он отметил, что на место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Медики предложили пострадавшей лечь на сохранение, так как она находится на пятом месяце беременности. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Верхней-Пышмы, ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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