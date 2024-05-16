Екатеринбуржец заблокировался в машине, бунтуя против платной парковки

Екатеринбуржец 15 часов провел в машине на платной парковке в Солнечном

Платной парковка стала в 2021 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбуржец устроил 15-часовую забастовку в своей машине, протестуя против платной парковки во дворе дома в Солнечном. Мужчина отказывается покидать автомобиль, несмотря на то, что его машину уже обклеили предупреждающими стикерами, а поддержку ему оказывает жена, принося еду.

Конфликт в том, что когда жильцы приобретали квартиры в новостройке, им обещали бесплатную парковку. В 2021 году въезд на парковку сделали по талонам и поставили шлагбаум, для собственников час пребывания на парковке стоит 10 рублей. Жильцы были недовольны поведением сотрудников парковочного пространства, они перегораживают проезд велосипедами и часто ругаются с соседями, об этом пишет «4 канал».

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга дали комментарии URA.RU по поводу этой ситуации: «Речь идет не о муниципальном парковочном пространстве, а о парковке, которая расположена на придомовой территории. В данном случае вступают в силу нормы Жилищного кодекса. Органы местного самоуправления осуществляют муниципальный жилищный контроль, предметом которого является соблюдение требований жилищного законодательства к содержанию и эксплуатации муниципального жилищного фонда».

В пресс-службе отметили, что организация парковки на придомовых территориях не является предметом контроля органов местного самоуправления. Такие вопросы разрешаются на общих собраниях с собственниками, где могут быть установлены условия использования парковкой. А чтобы окончательно решить вопрос с парковкой, жителям придется пойти в суд.