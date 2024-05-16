РФ и Китай в ближайшее время подпишут контракт на строительство нового газопровода

Россия и Китай подпишут контракт на строительство нового газопровода
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В Китае прошли переговоры Путина и Си Цзинь Пина
В Китае прошли переговоры Путина и Си Цзинь Пина Фото:

Россия и Китай в ближайшее время подпишут контракт по проекту нового газопровода "Сила Сибири 2". Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы планируем... в ближайшее время... закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа через территорию Монголии. Есть еще и другие новые проекты", — заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 1".

"Сила Сибири 2" представляет собой амбициозный проект, который предусматривает поставки российского газа в Китай через Монголию объемом до 50 миллиардов кубометров в год.

Строительство такого стратегически важного объекта в партнерстве с Китаем обусловлено тем, что Владимир Путин имеет большое доверие к этому народу и государству. Ранее президент Путин описал отношения с Китаем словами «русский с китайцем — братья навек», пишет RT.

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Россия и Китай в ближайшее время подпишут контракт по проекту нового газопровода "Сила Сибири 2". Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Мы планируем... в ближайшее время... закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа через территорию Монголии. Есть еще и другие новые проекты", — заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 1". "Сила Сибири 2" представляет собой амбициозный проект, который предусматривает поставки российского газа в Китай через Монголию объемом до 50 миллиардов кубометров в год. Строительство такого стратегически важного объекта в партнерстве с Китаем обусловлено тем, что Владимир Путин имеет большое доверие к этому народу и государству. Ранее президент Путин описал отношения с Китаем словами «русский с китайцем — братья навек», пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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