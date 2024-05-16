РФ и Китай в ближайшее время подпишут контракт на строительство нового газопровода

Россия и Китай в ближайшее время подпишут контракт по проекту нового газопровода "Сила Сибири 2". Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы планируем... в ближайшее время... закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа через территорию Монголии. Есть еще и другие новые проекты", — заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 1".
"Сила Сибири 2" представляет собой амбициозный проект, который предусматривает поставки российского газа в Китай через Монголию объемом до 50 миллиардов кубометров в год.
Строительство такого стратегически важного объекта в партнерстве с Китаем обусловлено тем, что Владимир Путин имеет большое доверие к этому народу и государству. Ранее президент Путин описал отношения с Китаем словами «русский с китайцем — братья навек», пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.