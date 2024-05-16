СК начал проверку из-за нападения мигранта на екатеринбурженку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
Следователи выяснят все обстоятельства инцидента Фото:

Следователи организовали проверку из-за нападения мигранта на женщину в отделе по вопросам миграции в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка по сообщению СМИ о совершении мигрантом противоправных действий в отношении сотрудника ОВМ территориального отдела полиции», — следует из сообщения. Следователи опросят очевидцев и выяснят все обстоятельства происшествия.

Потасовка в отделе произошла еще в конце апреля, но получила огласку 15 мая. По словам начальника ОВМ УМВД России по Екатеринбургу подполковника полиции Ольги Яндышевой, причиной конфликта стала очередь, которую не поделили горожане. В конце концов ссору разрешили, а к полицейским никто не обращался.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи организовали проверку из-за нападения мигранта на женщину в отделе по вопросам миграции в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка по сообщению СМИ о совершении мигрантом противоправных действий в отношении сотрудника ОВМ территориального отдела полиции», — следует из сообщения. Следователи опросят очевидцев и выяснят все обстоятельства происшествия. Потасовка в отделе произошла еще в конце апреля, но получила огласку 15 мая. По словам начальника ОВМ УМВД России по Екатеринбургу подполковника полиции Ольги Яндышевой, причиной конфликта стала очередь, которую не поделили горожане. В конце концов ссору разрешили, а к полицейским никто не обращался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...