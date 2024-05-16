СК начал проверку из-за нападения мигранта на екатеринбурженку

Следователи выяснят все обстоятельства инцидента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователи организовали проверку из-за нападения мигранта на женщину в отделе по вопросам миграции в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка по сообщению СМИ о совершении мигрантом противоправных действий в отношении сотрудника ОВМ территориального отдела полиции», — следует из сообщения. Следователи опросят очевидцев и выяснят все обстоятельства происшествия.

Потасовка в отделе произошла еще в конце апреля, но получила огласку 15 мая. По словам начальника ОВМ УМВД России по Екатеринбургу подполковника полиции Ольги Яндышевой, причиной конфликта стала очередь, которую не поделили горожане. В конце концов ссору разрешили, а к полицейским никто не обращался.