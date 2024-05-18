Назван способ убрать жир в самых проблемных зонах без спортзала

Чтобы убрать жир с самых проблемных зон на теле, нужно делать планку с прыжками, отжимания, скручивания «лягушка» и упражнение «звезда». Об этом рассказали журналисты Men Today.
«Чтобы сделать планку с прыжками, нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело в одну линию и ладони расположить точно под плечами. Далее прыжком нужно развести ноги врозь, а затем свести ноги обратно», — говорится в материале.
Для упражнения «лягушка» необходимо лечь на спину, ноги согнуть в коленях, а руки развести по сторонам. Далее стопы нужно соединить и вытянуть вперед руки. Затем следует поднять лопатки и потянуться руками к стопам.
Также отмечается, что похудение нужно начинать с коррекции рациона. «Чтобы избавиться от лишнего жира, нужно в первую очередь скорректировать свой рацион. А именно — создать в нем дефицит калорий. При этом садиться на строгую диету врачи не рекомендуют. Дело в том, что такой подход не приведет к желаемому результату, а только усилит стресс и приведет к срывам», — сказано в тексте.
Врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова ранее рассказала, что лишний вес влияет на дозу витаминов. По ее словам, людям с ожирением нужно повышать дозировку определенных полезных веществ.
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