18 мая 2024

Назван способ убрать жир в самых проблемных зонах без спортзала

Men Today: убрать жир дома можно с помощью прыжков и скручиваний «лягушка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы избавиться от жира, нужно делать скручивания "лягушка"
Чтобы избавиться от жира, нужно делать скручивания "лягушка" Фото:

Чтобы убрать жир с самых проблемных зон на теле, нужно делать планку с прыжками, отжимания, скручивания «лягушка» и упражнение «звезда». Об этом рассказали журналисты Men Today.

«Чтобы сделать планку с прыжками, нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело в одну линию и ладони расположить точно под плечами. Далее прыжком нужно развести ноги врозь, а затем свести ноги обратно», — говорится в материале.

Для упражнения «лягушка» необходимо лечь на спину, ноги согнуть в коленях, а руки развести по сторонам. Далее стопы нужно соединить и вытянуть вперед руки. Затем следует поднять лопатки и потянуться руками к стопам.

Также отмечается, что похудение нужно начинать с коррекции рациона. «Чтобы избавиться от лишнего жира, нужно в первую очередь скорректировать свой рацион. А именно — создать в нем дефицит калорий. При этом садиться на строгую диету врачи не рекомендуют. Дело в том, что такой подход не приведет к желаемому результату, а только усилит стресс и приведет к срывам», — сказано в тексте.

Врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова ранее рассказала, что лишний вес влияет на дозу витаминов. По ее словам, людям с ожирением нужно повышать дозировку определенных полезных веществ.

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Чтобы убрать жир с самых проблемных зон на теле, нужно делать планку с прыжками, отжимания, скручивания «лягушка» и упражнение «звезда». Об этом рассказали журналисты Men Today. «Чтобы сделать планку с прыжками, нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело в одну линию и ладони расположить точно под плечами. Далее прыжком нужно развести ноги врозь, а затем свести ноги обратно», — говорится в материале. Для упражнения «лягушка» необходимо лечь на спину, ноги согнуть в коленях, а руки развести по сторонам. Далее стопы нужно соединить и вытянуть вперед руки. Затем следует поднять лопатки и потянуться руками к стопам. Также отмечается, что похудение нужно начинать с коррекции рациона. «Чтобы избавиться от лишнего жира, нужно в первую очередь скорректировать свой рацион. А именно — создать в нем дефицит калорий. При этом садиться на строгую диету врачи не рекомендуют. Дело в том, что такой подход не приведет к желаемому результату, а только усилит стресс и приведет к срывам», — сказано в тексте. Врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова ранее рассказала, что лишний вес влияет на дозу витаминов. По ее словам, людям с ожирением нужно повышать дозировку определенных полезных веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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