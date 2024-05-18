18 мая 2024

В Нижнем Тагиле человек сгорел заживо в воспламенившемся доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытое горение было ликвидировано (архивное фото)
Открытое горение было ликвидировано (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме на улице Новаторов погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Нижний Тагил, улица Новаторов. На площади 110 квадратных метров горел частный жилой дом. В 19:07 огнеборцы локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. К сожалению, на пожаре погиб один человек», — рассказали в ведомстве.

В тушении пожара участвовали 13 специалистов и четыре единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
Фото:
В тушении пожара участвовали 13 спасателей
В тушении пожара участвовали 13 спасателей
Фото:

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В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме на улице Новаторов погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. «Нижний Тагил, улица Новаторов. На площади 110 квадратных метров горел частный жилой дом. В 19:07 огнеборцы локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. К сожалению, на пожаре погиб один человек», — рассказали в ведомстве. В тушении пожара участвовали 13 специалистов и четыре единицы техники. Причина возгорания устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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