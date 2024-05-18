Открытое горение было ликвидировано (архивное фото)
В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме на улице Новаторов погиб человек. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
«Нижний Тагил, улица Новаторов. На площади 110 квадратных метров горел частный жилой дом. В 19:07 огнеборцы локализовали пожар и ликвидировали открытое горение. К сожалению, на пожаре погиб один человек», — рассказали в ведомстве.
В тушении пожара участвовали 13 специалистов и четыре единицы техники. Причина возгорания устанавливается.
Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.
В тушении пожара участвовали 13 спасателей
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