20 мая 2024

Express: Британии следует опасаться интересов РФ в районе Фолклендов

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Своей поездкой в Китай Путин вызвал волнение Британии
Своей поездкой в Китай Путин вызвал волнение Британии Фото:

Визит президента России Владимира Путина в Пекин несет угрозу для стратегически важных для Лондона Фолклендских островов, считает газета Express. По их мнению, Британии следует опасаться «растущих интересов» России и Китая в Южной Атлантике.

«Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов. <…> Интересы (России и Китая — прим. URA.RU) в этом регионе растут», — написало издание.

По их данным, на территории Фолклендских островов сосредоточены две тысячи военных и большое количество авиационной техники. Газета заявляет, что сейчас Лондону важнее всего сосредоточиться на украинском конфликте.

Встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показала Западу непоколебимую поддержку Москвы со стороны Пекина. На Западе не смогли найти ни одного разногласия между лидерами стран, предает RT.

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Визит президента России Владимира Путина в Пекин несет угрозу для стратегически важных для Лондона Фолклендских островов, считает газета Express. По их мнению, Британии следует опасаться «растущих интересов» России и Китая в Южной Атлантике. «Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов. <…> Интересы (России и Китая — прим. URA.RU) в этом регионе растут», — написало издание. По их данным, на территории Фолклендских островов сосредоточены две тысячи военных и большое количество авиационной техники. Газета заявляет, что сейчас Лондону важнее всего сосредоточиться на украинском конфликте. Встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показала Западу непоколебимую поддержку Москвы со стороны Пекина. На Западе не смогли найти ни одного разногласия между лидерами стран, предает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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