Express: Британии следует опасаться интересов РФ в районе Фолклендов

Визит президента России Владимира Путина в Пекин несет угрозу для стратегически важных для Лондона Фолклендских островов, считает газета Express. По их мнению, Британии следует опасаться «растущих интересов» России и Китая в Южной Атлантике.
«Великобритании сделали пугающее предупреждение по поводу Фолклендских островов. <…> Интересы (России и Китая — прим. URA.RU) в этом регионе растут», — написало издание.
По их данным, на территории Фолклендских островов сосредоточены две тысячи военных и большое количество авиационной техники. Газета заявляет, что сейчас Лондону важнее всего сосредоточиться на украинском конфликте.
Встреча Путина и председателя КНР Си Цзиньпина показала Западу непоколебимую поддержку Москвы со стороны Пекина. На Западе не смогли найти ни одного разногласия между лидерами стран, предает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.