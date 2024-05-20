20 мая 2024

Екатеринбуржца отправили на принудительные работы за угон машины скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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После конфликта с водителем, Рыжов завладел автомобилем и доехал до ближайшей остановки общественного транспорта, где оставил машину
После конфликта с водителем, Рыжов завладел автомобилем и доехал до ближайшей остановки общественного транспорта, где оставил машину Фото:

В Екатеринбурге Чкаловский районный суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в угоне автомобиля скорой медицинской помощи. Наказание составило 2,5 года принудительных работ, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон)», — рассказали в суде. Как доказал суд, 31 декабря 2022 года Александр Рыжов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал скорую помощь для своей девушки. После отказа медиков взять его с ней в больницу он вытолкал водителя скорой из салона, угрожая предметом, похожим на пистолет, и угнал автомобиль. Доехал до ближайшей остановки общественного транспорта и бросил машину. Мужчине назначили 2,5 года принудительных работ.

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В Екатеринбурге Чкаловский районный суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в угоне автомобиля скорой медицинской помощи. Наказание составило 2,5 года принудительных работ, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры. «Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон)», — рассказали в суде. Как доказал суд, 31 декабря 2022 года Александр Рыжов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал скорую помощь для своей девушки. После отказа медиков взять его с ней в больницу он вытолкал водителя скорой из салона, угрожая предметом, похожим на пистолет, и угнал автомобиль. Доехал до ближайшей остановки общественного транспорта и бросил машину. Мужчине назначили 2,5 года принудительных работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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