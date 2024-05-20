В Екатеринбурге Чкаловский районный суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в угоне автомобиля скорой медицинской помощи. Наказание составило 2,5 года принудительных работ, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловской прокуратуры.
«Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон)», — рассказали в суде. Как доказал суд, 31 декабря 2022 года Александр Рыжов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал скорую помощь для своей девушки. После отказа медиков взять его с ней в больницу он вытолкал водителя скорой из салона, угрожая предметом, похожим на пистолет, и угнал автомобиль. Доехал до ближайшей остановки общественного транспорта и бросил машину. Мужчине назначили 2,5 года принудительных работ.
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