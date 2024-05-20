Дума ХМАО запретила иноагентам участвовать в выборах и быть губернатором

Дума ХМАО запретила лицам, имеющим статус иностранного агента, участвовать в выборах. Ограничения коснутся окружного собрания, муниципальных дум и выборов глав муниципалитетов. Депутаты провели внеочередное заседание по видеоконференцсвязи 21 мая.
«Кандидат в депутаты думы ХМАО, кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования ХМАО, а также кандидат на должность главы муниципального образования ХМАО обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, прекратить статус иностранного агента. Несоблюдение данного требования предлагается дополнить в качестве основания для отказа в регистрации кандидата, исключения кандидата из заверенного списка», — указано в пояснительной записке к проекту постановления.
Кроме кандидатов, запретили иметь иноагентский статус доверенным лицам, уполномоченных представителей и наблюдателей. Также на заседании был дополнен перечень оснований для досрочного прекращения полномочий губернатора. Новым основанием для этого стало приобретение главой региона статуса иностранного агента.
Сенаторам от ХМАО запретили быть наблюдателями на выборах и закрепили положение, согласно которому опечатки в оформлении поданных документов одним кандидатом будут являться основанием для исключения организующей выборы избирательной комиссией соответствующего кандидата из списка. Последнее положение вызвало возмущение у оппозиции. Лидер фракции «Справедливая Россия» в думе ХМАО Михаил Сердюк заявил, что это изменение может спровоцировать злоупотребление и произвол в отношении кандидатов, которые не представляют партию власти. Тем не менее, поправки поддержало большинство депутатов.
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