В Екатеринбург приехали проверяющие из Москвы — оценивать работу полиции. Фото

В Екатеринбург приехала делегация из научного исследовательского института МВД
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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция
Сотрудники московского института изучат, что свердловчане думают о работе полицейских Фото:

В Екатеринбург приехала делегация из Всероссийского научного исследовательского института МВД (ВНИИ), чтобы изучить мнение свердловчан о работе полиции. Столичных гостей встретили руководитель ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков, а также представители регионального правительства, рассказали URA.RU в пресс-службе полиции.

«Основной целью служебной командировки представителей ВНИИ является изучение вопросов, связанных с общественным мнением о работе органов внутренних дел региона. Специалисты намерены получить свежий срез данных о состоянии дел по обеспечению законных прав граждан, а также проанализировать итоги опроса населения на эту тему», — рассказал глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Вместе с Кудрявцевым на встрече были министр общественной безопасности области Александр Кудрявцев и «силовой» замгубернатора Азат Салихов. В планах у представителей института встретиться с руководителями подразделений свердловской полиции и других силовых ведомств, а также посетить юридический институт, встретиться с омбудсменом Татьяной Мерзляковой и другими общественниками.

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В Екатеринбург приехала делегация из Всероссийского научного исследовательского института МВД (ВНИИ), чтобы изучить мнение свердловчан о работе полиции. Столичных гостей встретили руководитель ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков, а также представители регионального правительства, рассказали URA.RU в пресс-службе полиции. «Основной целью служебной командировки представителей ВНИИ является изучение вопросов, связанных с общественным мнением о работе органов внутренних дел региона. Специалисты намерены получить свежий срез данных о состоянии дел по обеспечению законных прав граждан, а также проанализировать итоги опроса населения на эту тему», — рассказал глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых. Вместе с Кудрявцевым на встрече были министр общественной безопасности области Александр Кудрявцев и «силовой» замгубернатора Азат Салихов. В планах у представителей института встретиться с руководителями подразделений свердловской полиции и других силовых ведомств, а также посетить юридический институт, встретиться с омбудсменом Татьяной Мерзляковой и другими общественниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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