В Екатеринбург приехала делегация из научного исследовательского института МВД

Сотрудники московского института изучат, что свердловчане думают о работе полицейских Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Екатеринбург приехала делегация из Всероссийского научного исследовательского института МВД (ВНИИ), чтобы изучить мнение свердловчан о работе полиции. Столичных гостей встретили руководитель ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков, а также представители регионального правительства, рассказали URA.RU в пресс-службе полиции.

«Основной целью служебной командировки представителей ВНИИ является изучение вопросов, связанных с общественным мнением о работе органов внутренних дел региона. Специалисты намерены получить свежий срез данных о состоянии дел по обеспечению законных прав граждан, а также проанализировать итоги опроса населения на эту тему», — рассказал глава пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Вместе с Кудрявцевым на встрече были министр общественной безопасности области Александр Кудрявцев и «силовой» замгубернатора Азат Салихов. В планах у представителей института встретиться с руководителями подразделений свердловской полиции и других силовых ведомств, а также посетить юридический институт, встретиться с омбудсменом Татьяной Мерзляковой и другими общественниками.

Фото предоставлено Валерием Горелых