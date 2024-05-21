После теракта в «Крокусе» на Урале стали чаще выдворять беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Лукашевой, необходимо создать удостоверение соотечественников для беженцев
По словам Лукашевой, необходимо создать удостоверение соотечественников для беженцев Фото:

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» из России стали чаще выдворять не только трудовых мигрантов, но и беженцев из других стран. Президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашева заявила о необходимости создать отдельное ведомство, занимающееся вопросами беженцев.

«После «Крокуса» обращения стали специфическими. Начали выгонять всех. И при этом эти люди — наши соотечественники, у них здесь семьи, у них здесь весь интерес. Они носители русского языка, культуры. Это то, за что, собственно говоря, у нас должно бороться наше правительство, должно их привлекать сюда. А мы их выдворяем, да ещё и на 5 лет», — рассказала Людмила Лукашева в программе «Акцент» на телеканале ОТВ.

По ее словам, в России есть острая необходимость в создании отдельного государственного органа, рабочей группы или межведомственной комиссии для решения данного вопроса. Лукашева также заявила, что стоит создать удостоверение соотечественников для беженцев из других стран.

Премьер-министр России Михаил Мишустин зимой 2024 года подписал распоряжение о выделении Свердловской области более 10,5 миллиона рублей из межбюджетного трансфера за прием беженцев с Украины. Ранее, летом 2023 года, регион получил 28,7 миллионов рублей для компенсации содержания пунктов временного размещения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» из России стали чаще выдворять не только трудовых мигрантов, но и беженцев из других стран. Президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашева заявила о необходимости создать отдельное ведомство, занимающееся вопросами беженцев. «После «Крокуса» обращения стали специфическими. Начали выгонять всех. И при этом эти люди — наши соотечественники, у них здесь семьи, у них здесь весь интерес. Они носители русского языка, культуры. Это то, за что, собственно говоря, у нас должно бороться наше правительство, должно их привлекать сюда. А мы их выдворяем, да ещё и на 5 лет», — рассказала Людмила Лукашева в программе «Акцент» на телеканале ОТВ. По ее словам, в России есть острая необходимость в создании отдельного государственного органа, рабочей группы или межведомственной комиссии для решения данного вопроса. Лукашева также заявила, что стоит создать удостоверение соотечественников для беженцев из других стран. Премьер-министр России Михаил Мишустин зимой 2024 года подписал распоряжение о выделении Свердловской области более 10,5 миллиона рублей из межбюджетного трансфера за прием беженцев с Украины. Ранее, летом 2023 года, регион получил 28,7 миллионов рублей для компенсации содержания пунктов временного размещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...