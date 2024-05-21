После теракта в «Крокусе» на Урале стали чаще выдворять беженцев

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» из России стали чаще выдворять не только трудовых мигрантов, но и беженцев из других стран. Президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашева заявила о необходимости создать отдельное ведомство, занимающееся вопросами беженцев.
«После «Крокуса» обращения стали специфическими. Начали выгонять всех. И при этом эти люди — наши соотечественники, у них здесь семьи, у них здесь весь интерес. Они носители русского языка, культуры. Это то, за что, собственно говоря, у нас должно бороться наше правительство, должно их привлекать сюда. А мы их выдворяем, да ещё и на 5 лет», — рассказала Людмила Лукашева в программе «Акцент» на телеканале ОТВ.
По ее словам, в России есть острая необходимость в создании отдельного государственного органа, рабочей группы или межведомственной комиссии для решения данного вопроса. Лукашева также заявила, что стоит создать удостоверение соотечественников для беженцев из других стран.
Премьер-министр России Михаил Мишустин зимой 2024 года подписал распоряжение о выделении Свердловской области более 10,5 миллиона рублей из межбюджетного трансфера за прием беженцев с Украины. Ранее, летом 2023 года, регион получил 28,7 миллионов рублей для компенсации содержания пунктов временного размещения.
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