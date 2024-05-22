Ветеран СВО Сергей Бормотов и лидер «Молодой Гвардии» «Единой России» с позывным «Танцор» провел «Урок мужества» для школьников. Боец рассказал о том, как помочь фронту, чтобы одержать победу. Об этом сообщили 22 мая в пресс-службы партии «Единая Россия».
«Победить можно, если мы все объединимся. Необязательно идти на спецоперацию в роли военнослужащего. У нас очень много возможностей помогать фронту: собирать гуманитарную помощь, присоединиться к общественным организациям, которые изготавливают необходимые вещи для бойцов и писать письма с искренними пожеланиями», — сообщил Бормотов на «Уроке мужества».
Сергей Бормотов также рассказал об информационной войне. Он посоветовал школьникам не реагировать на ложные сообщения о российской армии, а также научиться отличать правду от лжи.
Бормотов — руководитель и хореограф образцового коллектива бального танца с началом СВО ушел на фронт добровольцем с позывным «Танцор» и вернулся спустя восемь месяцев с Георгиевским крестом 4-й степени. Сейчас он занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО, участвует в работе со школьниками и при поддержке госфонда «Защитники Отечества» реализует проект «Школа бальных танцев» для жен и вдов участников СВО. Бормотов будет баллотироваться в гордуму по одномандатному округу №19 в Советском районе Челябинска.
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