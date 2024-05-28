Челябинская ферма скрыла обработку овощей на полях химикатами

Ферма из Красноармейского района (Челябинская область) скрыла обработку овощей химикатами. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, компании выставлены 15 документов о направленных партиях, но в государственной информсистеме получатель их не отразил.
«Общество в Красноармейском районе предостерегли о недопустимости нарушения обязательных требований в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Компания с начала года получила 15 накладных об отправке химикатов, но до сих пор не приняла на склад направленные в его адрес документы», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Ферма выращивает корнеплоды и клубнеплоды, зерновые и зернобобовые культуры. Сведения о приобретенных химикатах компания должна вносить в систему «Сатурн». Фирма в Сатке вообще не зарегистрировалась на сайте сервиса, хотя занимается облагораживанием городских улиц, цветоводством и выращиваем рассады.
По состоянию на май, в «Сатурне» зарегистрировано более 947 субъектов и 50,8 тысячи поднадзорных объектов на территории региона, что соответствует 98%. С начала года управление Россельхознадзора выдало челябинским хозяйствам 68 предостережений, чтобы те не нарушали обязательные требования в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.
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