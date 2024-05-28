В Перми открыл юбилейный сезон 15-й городской фонтан

29 мая 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Заводской сквер с фонтаном является излюбленным место отдыха нефтяников и других жителей города Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Начался 15-й сезон работы 15-го фонтана Перми на улице Промышленной около офисных зданий «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Фонтан является главным украшением зоны отдыха рядом с проходными предприятия. Пройтись около него, посидеть на скамейках рядом или просто заметить «живость» улицы можно в хорошую погоду или обеденный перерыв. Для работников предприятия запуск фонтана символизирует начало школьных каникул и готовность к лету. В этом году фонтан встретил юбилей. Ему исполнилось 15 лет. «Фонтан и сквер с лавочками появились здесь на месте тротуарной дорожки. Он идеально вписался в антураж сквера, мы и представить теперь не можем, что фонтана и скамеек когда-то здесь не было. Вокруг — промышленный пейзаж, а у нас здесь — настоящий оазис», — рассказала URA.RU ведущий специалист административно-хозяйственного отдела «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Елена Каталкина. Сейчас сквер с фонтаном является для нефтяников излюбленным местом отдыха. Здесь они с комфортом проводят свободное от работы время. «Как правило, из столовой выходим и присаживаемся здесь на скамейку. Всегда есть время 10-15 минут посидеть и поговорить немного перед возвращением на работу. Отдыхают здесь не только наши сотрудники, многие пермяки тоже любят это место. Здесь, у воды, приятно находиться, особенно в летнюю жару», — отметил ведущий инженер проектно-конструкторского отдела «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Александр Савиновский. Предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» не только занимается благоустройством собственной территории, но также многое делает и для Индустриального района Перми. Так, ранее нефтяники провели субботник в долине реки Мулянки. Сотрудники завода очистили ее берег от бытового мусора в рамках ежегодной акции «В защиту малых рек». И скоро стартует четвертый экологический фестиваль «Природа города», который также будет поддержан волонтерскими силами заводчан на ООПТ Андроновский лес. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начался 15-й сезон работы 15-го фонтана Перми на улице Промышленной около офисных зданий «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». Фонтан является главным украшением зоны отдыха рядом с проходными предприятия. Пройтись около него, посидеть на скамейках рядом или просто заметить «живость» улицы можно в хорошую погоду или обеденный перерыв. Для работников предприятия запуск фонтана символизирует начало школьных каникул и готовность к лету. В этом году фонтан встретил юбилей. Ему исполнилось 15 лет. «Фонтан и сквер с лавочками появились здесь на месте тротуарной дорожки. Он идеально вписался в антураж сквера, мы и представить теперь не можем, что фонтана и скамеек когда-то здесь не было. Вокруг — промышленный пейзаж, а у нас здесь — настоящий оазис», — рассказала URA.RU ведущий специалист административно-хозяйственного отдела «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Елена Каталкина. Сейчас сквер с фонтаном является для нефтяников излюбленным местом отдыха. Здесь они с комфортом проводят свободное от работы время. «Как правило, из столовой выходим и присаживаемся здесь на скамейку. Всегда есть время 10-15 минут посидеть и поговорить немного перед возвращением на работу. Отдыхают здесь не только наши сотрудники, многие пермяки тоже любят это место. Здесь, у воды, приятно находиться, особенно в летнюю жару», — отметил ведущий инженер проектно-конструкторского отдела «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Александр Савиновский. Предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» не только занимается благоустройством собственной территории, но также многое делает и для Индустриального района Перми. Так, ранее нефтяники провели субботник в долине реки Мулянки. Сотрудники завода очистили ее берег от бытового мусора в рамках ежегодной акции «В защиту малых рек». И скоро стартует четвертый экологический фестиваль «Природа города», который также будет поддержан волонтерскими силами заводчан на ООПТ Андроновский лес.