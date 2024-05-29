В Кусинском районе определились с кандидатами на пост главы

В Кусинском районе (Челябинская область) 29 мая состоялся конкурс по отбору претендентов на пост главы района. Как URA.RU сообщил один из членов комиссии, все претенденты признаны достойными этой должности.
«На конкурс поступило три заявки — от главы Магнитского городского поселения Станислава Потеряева, начальника отдела райадминистрации по мобилизационной работе и бронированию граждан, пребывающих в запасе Андрея Тюрина и действующего главы района Юрия Лысякова. По итогам заслушивания кандидатов комиссия пришла к выводу, что все трое претендентов являются достойными кандидатами на пост главы», — сообщил агентству источник в конкурсной комиссии.
Теперь выбирать главу предстоит депутатам райсобрания. На это у них есть 15 календарных дней. По всей вероятности, для принятия решения депутатам предстоит собраться на внеочередное заседание. Будущий глава получит полномочия сроком на пять лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!