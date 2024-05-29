Экс-владельцы «Арианта» считают национализацию холдинга незаконной

Бывшие владельцы холдинга «Ариант» в Челябинске, семья Аристовых, уверены в незаконном характере национализации группы. Как следует из апелляционной жалобы, инициаторы попросили отменить решение суда первой инстанции.
«В начале мая группа подала в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу. Настаивает, что решение суда первой инстанции было вынесено незаконно и просит о его отмене», — сообщил РБК со ссылкой на текст документа.
Аргументами подателей жалобы стало то, что активы «Арианта» приобретались на личные средства бизнес-семьи. Александр Аристов, супруга Людмила, дочь Елена и зять Александр Кретовы, отмечено в жалобе, давно не имеют отношения к Челябинскому электрометаллургическому комбинату (ЧЭМК). Соответственно, по словам составителей апелляции, не могли потратить дивиденды, предназначенные государству, на личные нужды.
Другим доводом стало то, что юрлицо отвечает только по своим обязательствам. Единственный собственником изъятых в доход государства активов является ГК «Ариант». Тогда, по мнению инициаторов пересмотра решения, нелогично, что возложенная судом ответственность за приватизацию группы ЧЭМК на Антиповых, Аристовых и Кретовых затем обращается на ГК «Ариант». Еще одним аргументом в пользу пересмотра податели жалобы считают то, что должнику не дали возможности указать имущество, на которое обратить взыскание, хотя должны были. недвижимость, отмечено в документе, необходимо реализовать на открытых торгах и лишь тогда, когда должник не выплатил в течение трех месяцев необходимую сумму.
Сначала Генпрокуратура потребовала взыскать с Антиповых и «Компании Эталон» порядка 26 млрд рублей незаконного обогащения. Сумма была основана на соглашении между АО «УСМК» и Антиповым. Бизнесмен освобождался от выплаты долга, равного размеру требований перед предприятием. Позже, 28 марта, надзорное ведомство уточнило требования. Согласно изменению, к делу были привлечены Аристовы и Кретовы. Генпрокуратура потребовала солидарно взыскать с ответчиков 105 млрд рублей, национализировав активы «Арианта». Ответчики с решением суда не согласились. Свою апелляцию подали также Антиповы.
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