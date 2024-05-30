Челябинцы скупают старые автомобили, невзирая на количество бывших владельцев

В Челябинской области с января по апрель 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года спрос на автомобили, у которых было три и более владельца, вырос на 22,97%. Среди всех моделей лидируют отечественные автомобили ВАЗ, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«За год с января по апрель 2024 года, интерес к автомобилям с тремя и более владельцами вырос на 22,97% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом в наибольшей степени челябинцы заинтересованы в отечественных автомобилях. Среди моделей с тремя и более владельцами лидируют автомобили отечественного производителя ВАЗ», — сообщили в пресс-службе.
На первом месте у челябинцев оказались отечественные автомобили марки ВАЗ (LADA) Kalina. Спрос на такие машины у жителей региона вырос на 52,61% год к году. На втором месте по росту запросов оказалась модель Priora, ею стали интересоваться на 43,83% чаще в 20024 году. Третье место занял иностранный автомобиль компакт-класса Ford Focus, с приростом запросов на 15,59%. В рейтинге также присутствуют и другие модели, такие как Toyota Camry (спрос на нее увеличился на 14,96%) и Mitsubishi Lancer (ею интересовались 7,88% в этом году).
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