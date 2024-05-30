30 мая 2024

В Соликамске на пилораме произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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На тушение огня привлекались 26 человек личного состава
На тушение огня привлекались 26 человек личного состава Фото:

На пилораме в Соликамске Пермского края огонь охватил лежавшие на улице пиломатериалы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре в микрорайоне Боровский поступило на пульт дежурного в 12:32. На место были отправлены 26 человек личного состава и 5 единиц техники. В 13:07 горение было локализовано», — рассказали в краевом МЧС.

В 13:12 огонь был полностью потушен. По предварительным данным погибших и пострадавших на нет. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

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На пилораме в Соликамске Пермского края огонь охватил лежавшие на улице пиломатериалы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре в микрорайоне Боровский поступило на пульт дежурного в 12:32. На место были отправлены 26 человек личного состава и 5 единиц техники. В 13:07 горение было локализовано», — рассказали в краевом МЧС. В 13:12 огонь был полностью потушен. По предварительным данным погибших и пострадавших на нет. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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