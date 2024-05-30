В Соликамске на пилораме произошел пожар

На тушение огня привлекались 26 человек личного состава
На пилораме в Соликамске Пермского края огонь охватил лежавшие на улице пиломатериалы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре в микрорайоне Боровский поступило на пульт дежурного в 12:32. На место были отправлены 26 человек личного состава и 5 единиц техники. В 13:07 горение было локализовано», — рассказали в краевом МЧС.
В 13:12 огонь был полностью потушен. По предварительным данным погибших и пострадавших на нет. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
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