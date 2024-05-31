31 мая 2024

В ГД внесли законопроект о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуму внесли законопроект о возврате 7% из 13% уплаченного НДФЛ семьям с детьми. Документ также уточняет порядок расчета среднедушевого дохода семьи при назначении такой выплаты.

«Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ. <…> Выплата будет положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства.», — сообщает ТАСС, ссылаясь на документ.

Как говорится в материале, документ также уточняет порядок расчета среднедушевого дохода семьи при назначении такой выплаты. Он будет рассчитываться исходя из суммы доходов, с которых уплачен НДФЛ, а также других доходов, полученных всеми членами семьи за налоговый период, «путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 12 месяцев на число членов семьи», — говорится в документе.

В Госдуму также внесут законопроект о новой выплате в День защиты детей. Ежегодная выплата устанавливается в размере 20% величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, говорится в пояснительной записке к проекту.

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В Госдуму внесли законопроект о возврате 7% из 13% уплаченного НДФЛ семьям с детьми. Документ также уточняет порядок расчета среднедушевого дохода семьи при назначении такой выплаты. «Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ. <…> Выплата будет положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства.», — сообщает ТАСС, ссылаясь на документ. Как говорится в материале, документ также уточняет порядок расчета среднедушевого дохода семьи при назначении такой выплаты. Он будет рассчитываться исходя из суммы доходов, с которых уплачен НДФЛ, а также других доходов, полученных всеми членами семьи за налоговый период, «путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 12 месяцев на число членов семьи», — говорится в документе. В Госдуму также внесут законопроект о новой выплате в День защиты детей. Ежегодная выплата устанавливается в размере 20% величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, говорится в пояснительной записке к проекту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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