31 мая 2024

Пермские яхтсмены откроют сезон 1 июня

© Служба новостей «URA.RU»
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В прикамской столице открывается сезон крейсерских яхт
В прикамской столице открывается сезон крейсерских яхт Фото:

В Перми в День защиты детей открывается сезон крейсерских яхт. Об этом сообщает telegram-канал «Новости Перми и Края».

«Сезон крейсерских яхт в Перми. Открытие запланировано на 1 июня», — указано в мессенджере.

Старт пройдет в 12:00. Мероприятие будет проведено в акватории КамГЭС рядом с яхт-клубом «Волна».

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В Перми в День защиты детей открывается сезон крейсерских яхт. Об этом сообщает telegram-канал «Новости Перми и Края». «Сезон крейсерских яхт в Перми. Открытие запланировано на 1 июня», — указано в мессенджере. Старт пройдет в 12:00. Мероприятие будет проведено в акватории КамГЭС рядом с яхт-клубом «Волна».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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