Пермские яхтсмены откроют сезон 1 июня

В прикамской столице открывается сезон крейсерских яхт
В Перми в День защиты детей открывается сезон крейсерских яхт. Об этом сообщает telegram-канал «Новости Перми и Края».
«Сезон крейсерских яхт в Перми. Открытие запланировано на 1 июня», — указано в мессенджере.
Старт пройдет в 12:00. Мероприятие будет проведено в акватории КамГЭС рядом с яхт-клубом «Волна».
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