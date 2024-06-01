Текслер пробежал «Парижскую милю» с депутатом-фронтовиком Голиковым. Фото, видео

02 июня 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Село Париж стало центром спортивной жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пробежал забег в рамках «Парижского полумарафона», который ежегодно проходит в селе Париж Нагайбакского района. Компанию ему составил депутат Госдумы и участник СВО Олег Голиков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «По традиции Текслер пробежал забег в футболке под номером 74. Компанию ему составил депутат Голиков — 101 номер», — передает корреспондент URA.RU. Текслер вышел на старт забега — «Парижская миля» после церемонии открытия и награждения участников Полумарафона. Также в нем приняли участие олимпийский чемпион в беге Юрий Борзаковский, призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина, чемпион Европы по боксу Эдмонд Худоян. «Мы одна большая спортивная семья. Из многих регионов страны к нам приехали гости — от Владивостока до Калининграда. Также с нами друзья из Казахстана и Белоруссии. Я рад что с нами выдающиеся челябинские спортсмены», — заявил губернатор. Текслер пообещал, что со следующего года «Парижский полумарафон» станет двухдневным. Слоты на забег, по его словам, разобрали еще за три месяца до старта. Основатель «Парижского полумарафона» Светлана Мамедалина от всех жителей Нагайбакского района поблагодарила губернатора за развитие этого спортивного события. На «Парижском полумарафоне» собралось огромное количество спортсменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ирина Текслер помогала супругу в проведении мероприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор наградил отличившихся участников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пробежал забег в рамках «Парижского полумарафона», который ежегодно проходит в селе Париж Нагайбакского района. Компанию ему составил депутат Госдумы и участник СВО Олег Голиков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «По традиции Текслер пробежал забег в футболке под номером 74. Компанию ему составил депутат Голиков — 101 номер», — передает корреспондент URA.RU. Текслер вышел на старт забега — «Парижская миля» после церемонии открытия и награждения участников Полумарафона. Также в нем приняли участие олимпийский чемпион в беге Юрий Борзаковский, призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина, чемпион Европы по боксу Эдмонд Худоян. «Мы одна большая спортивная семья. Из многих регионов страны к нам приехали гости — от Владивостока до Калининграда. Также с нами друзья из Казахстана и Белоруссии. Я рад что с нами выдающиеся челябинские спортсмены», — заявил губернатор. Текслер пообещал, что со следующего года «Парижский полумарафон» станет двухдневным. Слоты на забег, по его словам, разобрали еще за три месяца до старта. Основатель «Парижского полумарафона» Светлана Мамедалина от всех жителей Нагайбакского района поблагодарила губернатора за развитие этого спортивного события.