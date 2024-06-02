Израиль готовится сменить правление в Газе

Израиль готовит альтернативу правления палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. По словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, Иерусалим планирует привлечь «другие силы».
«Силовой блок под моим руководством занимается подготовкой правящей альтернативы ХАМАС. Когда мы изолируем районы, мы удалим оттуда людей ХАМАС и введем в них другие силы, которые дадут возможность создать другое правительство», — сказал Йоав Галант в ходе посещения южного командования ЦАХАЛа. Его слова
Министр обороны также подчеркнул, что израильская сторона не намерена соглашаться на правление ХАМАСа в Газе. Решение Иерусалима останется неизменным на каждом из этапов переговоров.
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