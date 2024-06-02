Израиль готовится сменить правление в Газе

02 июня 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Израиль намерен ввести свои силы в сектор Газа для смены правления Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль готовит альтернативу правления палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. По словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, Иерусалим планирует привлечь «другие силы». «Силовой блок под моим руководством занимается подготовкой правящей альтернативы ХАМАС. Когда мы изолируем районы, мы удалим оттуда людей ХАМАС и введем в них другие силы, которые дадут возможность создать другое правительство», — сказал Йоав Галант в ходе посещения южного командования ЦАХАЛа. Его слова передает издание Israel Hayom. Министр обороны также подчеркнул, что израильская сторона не намерена соглашаться на правление ХАМАСа в Газе. Решение Иерусалима останется неизменным на каждом из этапов переговоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль готовит альтернативу правления палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. По словам министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, Иерусалим планирует привлечь «другие силы». «Силовой блок под моим руководством занимается подготовкой правящей альтернативы ХАМАС. Когда мы изолируем районы, мы удалим оттуда людей ХАМАС и введем в них другие силы, которые дадут возможность создать другое правительство», — сказал Йоав Галант в ходе посещения южного командования ЦАХАЛа. Его слова передает издание Israel Hayom. Министр обороны также подчеркнул, что израильская сторона не намерена соглашаться на правление ХАМАСа в Газе. Решение Иерусалима останется неизменным на каждом из этапов переговоров.