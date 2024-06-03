Коалиция правящей партии Сербии победила на выборах в муниципалитетах

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Коалиция правящей партии одержала победу в 85 городах
Коалиция правящей партии одержала победу в 85 городах Фото:

Коалиция, возглавляемая Сербской прогрессивной партией (СПП), одержала победу в большинстве муниципалитетов на выборах. Об этом сообщил премьер-министр и лидер СПП Милош Вучевич.

«Коалиция „Александр Вучич — Сербия завтра“ за исключением Бачка-Тополы, Сенты, Канижи и Тутина, где это было предсказуемо из-за этнического состава населения, одержала победу в остальных населенных пунктах», — проинформировал премьер на вечернем собрании в центральном офисе партии. Его слова приводит РИА Новости.

Выборы руководителей местных администраций и муниципальных советов прошли в 89 муниципалитетах Сербии, в том числе и в Белграде, где боролись свыше 1,6 миллиона избирателей. Избирательные участки начали работу рано утром, а закрылись вечером. Ожидается, что избирательная комиссия объявит предварительные итоги голосования к вечеру понедельника.

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Коалиция, возглавляемая Сербской прогрессивной партией (СПП), одержала победу в большинстве муниципалитетов на выборах. Об этом сообщил премьер-министр и лидер СПП Милош Вучевич. «Коалиция „Александр Вучич — Сербия завтра“ за исключением Бачка-Тополы, Сенты, Канижи и Тутина, где это было предсказуемо из-за этнического состава населения, одержала победу в остальных населенных пунктах», — проинформировал премьер на вечернем собрании в центральном офисе партии. Его слова приводит РИА Новости. Выборы руководителей местных администраций и муниципальных советов прошли в 89 муниципалитетах Сербии, в том числе и в Белграде, где боролись свыше 1,6 миллиона избирателей. Избирательные участки начали работу рано утром, а закрылись вечером. Ожидается, что избирательная комиссия объявит предварительные итоги голосования к вечеру понедельника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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