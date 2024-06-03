Микроавтобус снес припаркованное авто посреди дороги — погибла свердловчанка. Фото

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Авария произошла поздним вечером
Авария произошла поздним вечером Фото:

В селе Мугай (Алапаевский район, Свердловская область) 55-летний водитель микроавтобуса Volkswagen сбил автомобиль «Ока», стоявший посреди дороги. В ДТП погибла 46-летняя пассажирка легковушки, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля Volkswagen Transpoter, двигаясь со стороны Алапаевска в сторону поселка Махнево, допустил наезд на стоящий посередине проезжей части автомобиль „Ока“. Пассажирка автомобиля „Ока“ получила травмы несовместимые с жизнью, погибла на месте, до приезда СМП, 55-летний водитель легковушки получил травмы головы и был госпитализирован в Алапаевскую горбольницу», — пояснили в ведомстве.

Как оказалось, оба автомобилиста были трезвы. По словам водителя микроавтобуса, он в последний момент заметил «Оку», но не сумел уйти от столкновения. Инспекторы выявили, что участок не был освещен. Сотрудники ОВД организовали расследование.

Сотрудники ОВД начали расследование
Сотрудники ОВД начали расследование
Фото:

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В селе Мугай (Алапаевский район, Свердловская область) 55-летний водитель микроавтобуса Volkswagen сбил автомобиль «Ока», стоявший посреди дороги. В ДТП погибла 46-летняя пассажирка легковушки, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель автомобиля Volkswagen Transpoter, двигаясь со стороны Алапаевска в сторону поселка Махнево, допустил наезд на стоящий посередине проезжей части автомобиль „Ока“. Пассажирка автомобиля „Ока“ получила травмы несовместимые с жизнью, погибла на месте, до приезда СМП, 55-летний водитель легковушки получил травмы головы и был госпитализирован в Алапаевскую горбольницу», — пояснили в ведомстве. Как оказалось, оба автомобилиста были трезвы. По словам водителя микроавтобуса, он в последний момент заметил «Оку», но не сумел уйти от столкновения. Инспекторы выявили, что участок не был освещен. Сотрудники ОВД организовали расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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