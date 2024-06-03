Жители Сургута выбрали лучший в городе ресторан

В Сургуте (ХМАО) гриль-бар «Угли» стал лучшим рестораном в городе за 2023 год по отзывам гостей. В рамках специальной премии 2ГИС пользователи сервиса выбрали популярные места общепита. О награде URA.RU сообщили в самом заведении.
«Получили премию около недели назад. Эксперты выбирали лучший ресторан по отзывам наших гостей (которые они оставили в 2ГИС —прим. ред.)», — поделился с агентством администратор гриль-бара. Награду разместили на входе в заведение.
Престижной премии удостоился и другой югорский ресторан. Так, управляющий рестораном «У камелька»» в Когалыме Даниил Смирнов стал лауреатом премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» (по-другому ее называют ресторанным Оскаром — прим. URA.RU). Достижения ресторатора отметили в номинации «Восходящая звезда фуд-индустрии».
Ранее URA.RU писало о ресторанном буме, произошедшем в Сургуте за последнее время. В городе открылись около десятка крупных заведений общепита. Еще несколько сейчас находятся на стадии строительства или ремонта помещений под новые проекты. Чем объясняется эта тенденция и какие сети еще планируют зайти — читайте в материале агентства.
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