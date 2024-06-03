03 июня 2024

На выставке в Верхней Пышме покажут подбитую технику НАТО из шести стран

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НАТО. stock, нато, сша, танк, Bradley, Брэдли, М2,  stock
Выставка трофеев СВО в Верхней Пышме станет первой за пределами московского региона Фото:
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На выставке трофейной техники НАТО, которая готовится в Верхней Пышме, покажут боевые машины из шести стран. Всего будет представлено 14 экспонатов — танки, бронемашины, вездеходы, захваченные военнослужащими группировки войск «Центр» в зоне спецоперации. Об этом URA.RU рассказал источник в военной структуре.

«Экспозиция будет представлять собой единый кластер, в котором разместятся образцы вооружения и военной техники, информационные стенды о тактико-технических характеристиках, местах и обстоятельствах ее захвата. На площадке будет представлено 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины», — сказал собеседник агентства.

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Среди экспонатов свердловчане смогут увидеть немецкую боевую машину пехоты Marder и американскую Bradley, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, австрийский вездеход Pinzgauer и «непобедимый» танк производства США Abrams. Отдельная площадка будет посвящена беспилотнику «Упырь», с помощью которого и был уничтожен хваленый Abrams.

Открытие выставки состоится 8 июня в 11 часов на площади Дворца спорта. Экспозиция будет работать ежедневно до 17 июля, посетить ее можно с 09:00 до 21:00. Ранее трофеи демонстрировались в Москве на Поклонной горе и вызвали там ажиотаж. Люди за день до открытия экспозиции выстраивались в длинные очереди, чтобы увидеть подбитые броневики и самоходки и сфотографироваться на их фоне.

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На выставке трофейной техники НАТО, которая готовится в Верхней Пышме, покажут боевые машины из шести стран. Всего будет представлено 14 экспонатов — танки, бронемашины, вездеходы, захваченные военнослужащими группировки войск «Центр» в зоне спецоперации. Об этом URA.RU рассказал источник в военной структуре. «Экспозиция будет представлять собой единый кластер, в котором разместятся образцы вооружения и военной техники, информационные стенды о тактико-технических характеристиках, местах и обстоятельствах ее захвата. На площадке будет представлено 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины», — сказал собеседник агентства. Среди экспонатов свердловчане смогут увидеть немецкую боевую машину пехоты Marder и американскую Bradley, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, австрийский вездеход Pinzgauer и «непобедимый» танк производства США Abrams. Отдельная площадка будет посвящена беспилотнику «Упырь», с помощью которого и был уничтожен хваленый Abrams. Открытие выставки состоится 8 июня в 11 часов на площади Дворца спорта. Экспозиция будет работать ежедневно до 17 июля, посетить ее можно с 09:00 до 21:00. Ранее трофеи демонстрировались в Москве на Поклонной горе и вызвали там ажиотаж. Люди за день до открытия экспозиции выстраивались в длинные очереди, чтобы увидеть подбитые броневики и самоходки и сфотографироваться на их фоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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