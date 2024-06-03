На выставке в Верхней Пышме покажут подбитую технику НАТО из шести стран

04 июня 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Выставка трофеев СВО в Верхней Пышме станет первой за пределами московского региона Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На выставке трофейной техники НАТО, которая готовится в Верхней Пышме, покажут боевые машины из шести стран. Всего будет представлено 14 экспонатов — танки, бронемашины, вездеходы, захваченные военнослужащими группировки войск «Центр» в зоне спецоперации. Об этом URA.RU рассказал источник в военной структуре. «Экспозиция будет представлять собой единый кластер, в котором разместятся образцы вооружения и военной техники, информационные стенды о тактико-технических характеристиках, местах и обстоятельствах ее захвата. На площадке будет представлено 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины», — сказал собеседник агентства. Новость по теме Выставка военных трофеев НАТО станет тестом для свердловчан Среди экспонатов свердловчане смогут увидеть немецкую боевую машину пехоты Marder и американскую Bradley, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, австрийский вездеход Pinzgauer и «непобедимый» танк производства США Abrams. Отдельная площадка будет посвящена беспилотнику «Упырь», с помощью которого и был уничтожен хваленый Abrams. Открытие выставки состоится 8 июня в 11 часов на площади Дворца спорта. Экспозиция будет работать ежедневно до 17 июля, посетить ее можно с 09:00 до 21:00. Ранее трофеи демонстрировались в Москве на Поклонной горе и вызвали там ажиотаж. Люди за день до открытия экспозиции выстраивались в длинные очереди, чтобы увидеть подбитые броневики и самоходки и сфотографироваться на их фоне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выставке трофейной техники НАТО, которая готовится в Верхней Пышме, покажут боевые машины из шести стран. Всего будет представлено 14 экспонатов — танки, бронемашины, вездеходы, захваченные военнослужащими группировки войск «Центр» в зоне спецоперации. Об этом URA.RU рассказал источник в военной структуре. «Экспозиция будет представлять собой единый кластер, в котором разместятся образцы вооружения и военной техники, информационные стенды о тактико-технических характеристиках, местах и обстоятельствах ее захвата. На площадке будет представлено 14 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии, Австрии, Турции и Украины», — сказал собеседник агентства. Среди экспонатов свердловчане смогут увидеть немецкую боевую машину пехоты Marder и американскую Bradley, турецкий бронеавтомобиль Kirpi, британскую бронемашину Mastiff, австрийский вездеход Pinzgauer и «непобедимый» танк производства США Abrams. Отдельная площадка будет посвящена беспилотнику «Упырь», с помощью которого и был уничтожен хваленый Abrams. Открытие выставки состоится 8 июня в 11 часов на площади Дворца спорта. Экспозиция будет работать ежедневно до 17 июля, посетить ее можно с 09:00 до 21:00. Ранее трофеи демонстрировались в Москве на Поклонной горе и вызвали там ажиотаж. Люди за день до открытия экспозиции выстраивались в длинные очереди, чтобы увидеть подбитые броневики и самоходки и сфотографироваться на их фоне.