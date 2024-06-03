03 июня 2024

Глава СК поручил завести дело из-за аварии самокатчика и ребенка в Екатеринбурге

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки инцидента Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за наезда самокатчика на пятилетнего мальчика в Екатеринбурге. Ребенок получил травму голову, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — следует из сообщения. Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

Авария произошла 2 июня на улице Ключевской. Мальчик ехал на велосипеде навстречу 35-летнему самокатчику. Пострадавшего госпитализировали.

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за наезда самокатчика на пятилетнего мальчика в Екатеринбурге. Ребенок получил травму голову, рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — следует из сообщения. Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства. Авария произошла 2 июня на улице Ключевской. Мальчик ехал на велосипеде навстречу 35-летнему самокатчику. Пострадавшего госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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