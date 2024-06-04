В Курске суд национализировал активы производителя «Хортици»

Ленинский суд Курска национализировал активы компаний основателя алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгения Черняка. Он родом из Украины.
«Ленинский суд Курска удовлетворил требования прокуратуры и запретил „в связи с осуществлением экстремистской деятельности“ работу в России некоего объединения, в которое, в частности, входил основатель алкогольного холдинга Global Spirits (входит водка „Хортиця“ — прим. URA.RU) Евгений Черняк», — сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области в своем telegram-канале. Имущество Черняка будет обращено в доход государства.
В Минфине РФ отмечали, что после национализации ряда иностранных компаний, покинувших Россию, в федеральный бюджет страны до конца года поступит более 100 миллиарда рублей. Украина в ответ также национализирует российские объекты в свою пользу.
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