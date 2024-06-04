В Курске суд национализировал активы производителя «Хортици»

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Компании создателя водки "Хортиця" Евгения Черняка национализировали, уточнили в суде
Компании создателя водки "Хортиця" Евгения Черняка национализировали, уточнили в суде Фото:

Ленинский суд Курска национализировал активы компаний основателя алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгения Черняка. Он родом из Украины.

«Ленинский суд Курска удовлетворил требования прокуратуры и запретил „в связи с осуществлением экстремистской деятельности“ работу в России некоего объединения, в которое, в частности, входил основатель алкогольного холдинга Global Spirits (входит водка „Хортиця“ — прим. URA.RU) Евгений Черняк», — сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области в своем telegram-канале. Имущество Черняка будет обращено в доход государства.

В Минфине РФ отмечали, что после национализации ряда иностранных компаний, покинувших Россию, в федеральный бюджет страны до конца года поступит более 100 миллиарда рублей. Украина в ответ также национализирует российские объекты в свою пользу.

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Ленинский суд Курска национализировал активы компаний основателя алкогольного холдинга Global Spirits (водка «Хортиця») Евгения Черняка. Он родом из Украины. «Ленинский суд Курска удовлетворил требования прокуратуры и запретил „в связи с осуществлением экстремистской деятельности“ работу в России некоего объединения, в которое, в частности, входил основатель алкогольного холдинга Global Spirits (входит водка „Хортиця“ — прим. URA.RU) Евгений Черняк», — сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области в своем telegram-канале. Имущество Черняка будет обращено в доход государства. В Минфине РФ отмечали, что после национализации ряда иностранных компаний, покинувших Россию, в федеральный бюджет страны до конца года поступит более 100 миллиарда рублей. Украина в ответ также национализирует российские объекты в свою пользу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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