Украина национализировала российские самолеты «Ростеха»

17 мая 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Украина национализировала два самолета Ан-148-100Е, принадлежащие «Ростеху» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Киев национализировал два российских самолета, принадлежащих «Ростеху». Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). «Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации „Ростех“. Речь идет о двух пассажирских самолетах типа Ан-148-100Е общей стоимостью 10 миллионов евро», — говорится в сообщении украинского ведомства. Оно опубликовано в Telegram. Отмечается, что ранее эти самолеты находились на территории страны, еще до начала спецоперации РФ. Украина продолжает мероприятия по конфискации имущества РФ. Также страны Запада участвуют в конфискации замороженных российских активов и их передаче Киеву. Уже к июлю ЕС может отправить Киеву двух-трех миллиардов евро прибыли от замороженных активов России, передает MK.RU. Еврокомиссия окончательно одобрила схему, как будут изыматься активы РФ, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев национализировал два российских самолета, принадлежащих «Ростеху». Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). «Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации „Ростех“. Речь идет о двух пассажирских самолетах типа Ан-148-100Е общей стоимостью 10 миллионов евро», — говорится в сообщении украинского ведомства. Оно опубликовано в Telegram. Отмечается, что ранее эти самолеты находились на территории страны, еще до начала спецоперации РФ. Украина продолжает мероприятия по конфискации имущества РФ. Также страны Запада участвуют в конфискации замороженных российских активов и их передаче Киеву. Уже к июлю ЕС может отправить Киеву двух-трех миллиардов евро прибыли от замороженных активов России, передает MK.RU. Еврокомиссия окончательно одобрила схему, как будут изыматься активы РФ, сообщает RT.