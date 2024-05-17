Украина национализировала российские самолеты «Ростеха»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты. Москва, аэропорт, самолет
Украина национализировала два самолета Ан-148-100Е, принадлежащие «Ростеху» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Киев национализировал два российских самолета, принадлежащих «Ростеху». Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

«Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации „Ростех“. Речь идет о двух пассажирских самолетах типа Ан-148-100Е общей стоимостью 10 миллионов евро», — говорится в сообщении украинского ведомства. Оно опубликовано в Telegram. Отмечается, что ранее эти самолеты находились на территории страны, еще до начала спецоперации РФ.

Украина продолжает мероприятия по конфискации имущества РФ. Также страны Запада участвуют в конфискации замороженных российских активов и их передаче Киеву. Уже к июлю ЕС может отправить Киеву двух-трех миллиардов евро прибыли от замороженных активов России, передает MK.RU. Еврокомиссия окончательно одобрила схему, как будут изыматься активы РФ, сообщает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев национализировал два российских самолета, принадлежащих «Ростеху». Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ). «Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации „Ростех“. Речь идет о двух пассажирских самолетах типа Ан-148-100Е общей стоимостью 10 миллионов евро», — говорится в сообщении украинского ведомства. Оно опубликовано в Telegram. Отмечается, что ранее эти самолеты находились на территории страны, еще до начала спецоперации РФ. Украина продолжает мероприятия по конфискации имущества РФ. Также страны Запада участвуют в конфискации замороженных российских активов и их передаче Киеву. Уже к июлю ЕС может отправить Киеву двух-трех миллиардов евро прибыли от замороженных активов России, передает MK.RU. Еврокомиссия окончательно одобрила схему, как будут изыматься активы РФ, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...