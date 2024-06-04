Претендентом от тюменского клана чиновников на пост главы Сургута (ХМАО) может стать главный советник департамента внутренней политики в полпредстве УрФО Роман Воллерт. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте региона.
«Кандидатом от тюменского клана чиновников на пост главы Сургута может стать сотрудник уральского полпредства Роман Воллерт. Сейчас он занимает должность главного советника в департаменте внутренней политики. А когда главой Тюмени был врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук, возглавлял управу Ленинского округа», — поделился инсайдер.
Воллерты — известная в Тюмени династия чиновников. Отец Романа Виктор Воллерт руководил двумя районами Тюменской области — сначала Армизонским, а потом Омутинским.
Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Воллерт не ответил на сообщения журналиста агентства в мессенджерах.
Прежде инсайдеры обсуждали другие варианты развития карьеры Воллерта-младшего. Были версии, что он может сменить первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова или займет пост мэра Тюмени вместо Кухарука.
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