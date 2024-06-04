Тюменца из уральского полпредства прочат в кандидаты на пост мэра Сургута. Инсайд

Советнику полпреда УрФО Воллерту прочат пост мэра Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидатуру Романа Воллерта прочат на пост главы Сургута
Кандидатуру Романа Воллерта прочат на пост главы Сургута Фото:

Претендентом от тюменского клана чиновников на пост главы Сургута (ХМАО) может стать главный советник департамента внутренней политики в полпредстве УрФО Роман Воллерт. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте региона.

«Кандидатом от тюменского клана чиновников на пост главы Сургута может стать сотрудник уральского полпредства Роман Воллерт. Сейчас он занимает должность главного советника в департаменте внутренней политики. А когда главой Тюмени был врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук, возглавлял управу Ленинского округа», — поделился инсайдер.

Воллерты — известная в Тюмени династия чиновников. Отец Романа Виктор Воллерт руководил двумя районами Тюменской области — сначала Армизонским, а потом Омутинским.

Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Воллерт не ответил на сообщения журналиста агентства в мессенджерах.

Прежде инсайдеры обсуждали другие варианты развития карьеры Воллерта-младшего. Были версии, что он может сменить первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова или займет пост мэра Тюмени вместо Кухарука.

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Претендентом от тюменского клана чиновников на пост главы Сургута (ХМАО) может стать главный советник департамента внутренней политики в полпредстве УрФО Роман Воллерт. Об этом URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте региона. «Кандидатом от тюменского клана чиновников на пост главы Сургута может стать сотрудник уральского полпредства Роман Воллерт. Сейчас он занимает должность главного советника в департаменте внутренней политики. А когда главой Тюмени был врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук, возглавлял управу Ленинского округа», — поделился инсайдер. Воллерты — известная в Тюмени династия чиновников. Отец Романа Виктор Воллерт руководил двумя районами Тюменской области — сначала Армизонским, а потом Омутинским. Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. Воллерт не ответил на сообщения журналиста агентства в мессенджерах. Прежде инсайдеры обсуждали другие варианты развития карьеры Воллерта-младшего. Были версии, что он может сменить первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова или займет пост мэра Тюмени вместо Кухарука.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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